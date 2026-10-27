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台北市民不滿城市停滯 「半導體大國首都卻看不出進步」

沈伯洋跳脫國防議題 從育兒、登山步道爭取支持

蔣萬安主打輝達總部、免費乳品 施政成績成連任關鍵

兩份民調結果差距大 中間選民動向仍不明朗

台北市長選舉牽動2028 外媒：民生議題才是核心

台灣將於11月28日舉行地方選舉，台北市長選戰成為各界關注焦點。國民黨現任市長蔣萬安尋求連任，主打學童免費鮮奶、輝達投資等等施政成果；民進黨候選人沈伯洋則從育兒、登山步道、街道環境等民生議題切入，試圖吸引不同族群的選民。外媒分析指出，儘管國際社會經常從兩岸關係角度解讀台灣選舉，但對許多台北市民而言，真正關心的其實是更貼近日常生活的問題：「誰能讓自己的生活過得更好？」根據美國獨立媒體《多米諾理論》（Domino theory）報導，台北市長選舉不僅攸關首都未來4年的治理方向，也可能影響蔣萬安與沈伯洋的政治前途，甚至牽動國民黨與民進黨在2028年總統大選前的布局。東吳大學政治系助理教授陳方隅指出，國際媒體往往聚焦台灣選舉對兩岸關係的影響，但地方選舉中，選民更在意市政管理是否有效率，以及生活品質能否獲得改善。他表示：「誰能讓你的日常生活變得更好？誰能讓你感受到市政治理有效率、運作良好？」對部分台北市民而言，城市發展速度與生活品質，是決定投票意向的重要因素。一名年近70歲、曾擔任企業顧問的毛姓男子表示，他對台北市多年來缺乏明顯進步感到失望。「我們的城市已經很久沒有向前走了，但我們可是生產半導體的國家首都。股市都快漲到5萬點了，這座城市卻沒有展現出相應的進步。」這番話也反映部分市民的期待：台灣雖然因半導體及AI產業受到全球矚目，但經濟成長帶來的成果，是否真正反映在都市環境與日常生活上，仍是選民關心的問題。過去以民防及國家安全議題受到關注的沈伯洋，此次投入台北市長選戰後，試圖拓展政治形象，將競選主軸延伸至市民生活。報導指出，沈伯洋積極與民眾討論跑步路線、登山步道、育兒政策及地方歷史，也透過街頭短講等社區活動，讓選民有機會直接與候選人交流。陳方隅認為，這樣的選戰方式，讓部分平常不太關心政治的民眾開始參與討論，也為台北市未來發展帶來不同想像。中國文化大學廣告系教授鈕則勳分析，沈伯洋的競選活動已形成有效的政治動員模式。他指出，相較於蔣萬安較為穩健、傳統的政治風格，沈伯洋在選戰中展現較強的靈活度與應變能力。美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩則認為，沈伯洋的學經歷背景，包括美國博士學位及學術訓練，也可能吸引重視教育成就的選民。不過，鈕則勳也提醒，沈伯洋雖然成功吸引關注，但是否已提出足夠完整的市政治理藍圖，以及未來能否將競選熱度轉化為實際行政能力，仍有待檢驗。面對沈伯洋的挑戰，蔣萬安則持續強調任內施政成果，包括推動學童免費乳品政策，以及促成輝達台灣總部用地協議等。不過，報導指出，沈伯洋的競選聲勢也迫使蔣萬安花費更多時間回應施政爭議，包括鼠患防治及校園餐食安全等問題，讓選戰焦點部分轉向市府治理表現。鈕則勳認為，蔣萬安團隊在選戰初期確實低估了沈伯洋的吸引力，後續才逐漸加強對對手的攻防。王宏恩則指出，蔣萬安強調施政成果的策略雖然看似傳統，卻能讓選民記住「至少他已經做出一些成績」。一名40多歲、從事進出口貿易的蕭姓業者表示，他認為台北市在蔣萬安執政下整體運作尚稱穩定，雖然交通問題仍待改善，但相關措施正在逐步推進。他也認為，蔣萬安已有一任市長經驗，若能繼續執政，將有機會完成既定計畫；相較之下，沈伯洋缺乏直接管理城市的行政經驗。隨著選戰升溫，近期不同機構公布的民調，也呈現明顯差異。TVBS本月初公布的民調顯示，蔣萬安支持度為49%，沈伯洋為41%，蔣萬安領先8個百分點。不過，立場較接近民進黨的台北信賴民主協會，本週稍早公布的民調則顯示，沈伯洋以50.3%的支持度領先蔣萬安的33.3%。王宏恩指出，目前尚未看到明確證據，顯示蔣萬安或沈伯洋已成功爭取大量無黨派選民，或原本支持民眾黨的選票。他也提到，蔣萬安近期曾登上與民眾黨相關的YouTube節目，試圖接觸不同政治立場的支持者；而沈伯洋雖然累積不少競選熱度，也不代表所有關注他的民眾都已決定投票支持。報導分析，11月28日的選舉結果，可能對兩名候選人的政治生涯帶來不同影響。鈕則勳認為，若蔣萬安未能順利連任，可能衝擊他未來角逐總統的政治布局。至於沈伯洋，陳方隅認為，即使最終未能勝選，他透過育兒、城市空間及生活品質等議題，已成功改變部分選民對台北市長選戰的討論方向。整體而言，這場選戰雖然可能牽動2028年總統大選與台灣政黨版圖，但外媒指出，選民關心的未必是國際社會最常討論的兩岸政治角力，而是更具體的市政問題。