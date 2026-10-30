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▲赤山社區爭取政府補助、投入人力整理環境，讓已破損的老屋，成為居民共享的活動空間。（圖／翻攝NOW生活攻略節目）

▲老厝修繕完成後，居民舉辦入厝儀式，慶祝社區有了共同的家，讓這棟老屋承載更多鄰里情感。（圖／翻攝NOW生活攻略節目）

▲老厝屋頂光電採自發自用，搭配能源監測系統掌握發電與用電情形，發現異常可聯繫技術人員協助處理。（圖／翻攝NOW生活攻略節目）

▲社區透過送餐服務，將餐食送到行動不便的長輩手中，太陽光電省下的電費可提升餐食品質，支持在地關懷。（圖／翻攝NOW生活攻略節目）





在屏東縣萬巒鄉赤山社區，一棟閒置多年的古厝，經居民與志工修繕後，成了社區共同的家，讓長輩平日有個可以吃飯、吹冷氣、參加活動的去處。「老厝54」的用電來自屋頂上的太陽光電系統，不僅減輕電費負擔，省下的經費還能照顧長輩與弱勢家庭的生活所需。赤山村村長潘嘉明分享，老厝活化讓居民有了相聚的空間，搭配屋頂光電，讓有限的社區經費能照顧更多人。潘嘉明回憶，過去社區缺乏活動空間，為了設立關懷據點，他與屏東縣政府找到一處廢棄幼兒園，先讓長輩有地方可用。隨著參與人數增加，原有空間漸漸不敷使用；一名擔任社區志工的在地居民，主動提供自家古厝讓社區運用，才有了老厝54的改造機會。除了向縣政府爭取補助，潘嘉明同時號召在地居民幫忙修繕，啟用時並舉辦溫馨的入厝儀式，慶祝赤山終於有一個大家都能使用的家。空間整理好後，社區進一步申請勞動部多元就業開發方案，支持老厝營運、推廣在地特色，也提供青年返鄉服務的機會。屏東夏季天氣炎熱，長輩可以到老厝納涼、共餐、參與社區活動、與鄰居互動；在外工作的家人知道有人照顧父母與祖父母，也能多一份安心。但持續提供服務，也衍生用電支出；潘嘉明說，據點從開門到關門，冷氣幾乎都得開著，加上冰箱、冷凍櫃及其他設備，每天耗費不少電力。老厝修繕時，原本破損的屋頂需要更新，環保局便建議利用這次機會設置太陽光電。目前老厝屋頂設有6kW太陽光電系統，採自發自用方式，不足時再由台電供應。依潘嘉明估算，若全靠台電供電，每月電費約2萬元；搭配太陽光電後，約可減少一半支出；符合規定的自發自用電量，還可申請再生能源憑證，透過憑證交易爭取額外收益。老厝的太陽光電設備並搭配監測系統，社區若從螢幕發現異常，可聯繫環保局及技術人員查看，視情況遠端處理或安排現場修繕。但目前尚未配置儲能，因此停電時無法供電；未來若能增設儲能，並搭配具有停電備援功能的設備，便能進一步維持照明、冰箱等必要用電。潘嘉明分享，隨著返鄉青年、大專學生參與社區推廣與創意工作，老厝持續吸引不同世代投入。從居民一起修好的老屋，到省下電費換來的餐食與物資，赤山讓屋頂上的陽光，成為照顧鄰里的實際助力，未來社區將持續探索綠能應用，支持老厝的營運。