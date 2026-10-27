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韓國瑜轟全黨打蔣萬安 林俊憲提趙少康、郭正亮與唐湘龍

蔣萬安可能改變策略 林俊憲：從比治理能力變誰值得同情

年底選舉進入白熱化，台北市長蔣萬安昨日舉行競總成立大會，立法院長韓國瑜喊「現在全國95%媒體、網路集中火力攻蔣萬安，這不叫民主，這叫政治抹殺」。對此立委林俊憲表示，蔣萬安最近上過的談話性節目，包括趙少康的《少康戰情室》、郭正亮的《綠也掀桌》、唐湘龍的《龍行天下》，這些節目好意要做球，怎麼變成抹殺蔣萬安刺客？蔣萬安現在的問題是形象崩壞，跟民進黨半點關係都沒有，既然施政成績經不起檢驗，政策辯論又占不到便宜，那就乾脆不談市政，改談人性，把選舉從「誰比較有能力治理台北」，變成「誰比較值得大家同情」。林俊憲說，蔣萬安昨天在敦化國中成立競選總部，現場喊出有「5萬」人到場支持。沒想到，萬安大兵的大巨蛋政績已經延伸到敦化國中，看來以後球賽延賽也不用擔心，直接辦在敦化國中就好。而韓國瑜站台時，還替他抱屈說「現在全國95%媒體、網路集中火力攻蔣萬安，現在打開談話性節目全部打蔣萬安一人，這不叫民主，這叫政治抹殺」。「又來了，什麼事情都要怪罪民進黨」，林俊憲說，現在國民黨打不過沈伯洋，就開始打悲情牌，說全世界都在欺負蔣萬安。既然國民黨這麼委屈，那只好幫忙整理一下，誰在打壓蔣萬安。蔣萬安最近上過的談話性節目，「包括」趙少康的《少康戰情室》、郭正亮的《綠也掀桌》、唐湘龍的《龍行天下》。這些節目明明是好意要做球，怎麼在韓國瑜眼裡變成抹殺蔣萬安的刺客呢？林俊憲奉勸國民黨看清楚，蔣萬安現在的問題是形象崩壞，被打回原形，跟民進黨半點關係都沒有。大家現在是戒慎恐懼，每天提醒自己要好好學英文、回答問題要真誠，也不要什麼事情都照稿念。林俊憲分析，認真說起來，從韓國瑜這段發言來看，接下來蔣萬安的選戰打法大概會改變。既然施政成績經不起檢驗，政策辯論又占不到便宜，那就乾脆不談市政，改談人性，把選舉從「誰比較有能力治理台北」，變成「誰比較值得大家同情」。林俊憲表示，台北市每年有2000多億元的市政預算，4年下來，最讓蔣萬安引以為傲的竟然是吸菸室，難怪國民黨現在要轉向行銷，把萬安大兵包裝成一位「被欺負」、「好委屈」的善良老百姓。這種概念用一句話來講，就是「蔣萬安什麼都沒做，怎麼可以一直攻擊他？」最後林俊憲表示，畢竟在國民黨眼裡，只要什麼事情都沒做，就等於沒有犯錯；既然人家沒有犯錯，你還打他，那就是你沒良心。總而言之，面對這種「無能即無辜」的悲情牌，大家只要繼續保持「戒慎恐懼、出門投票」，就能迎刃而解了。