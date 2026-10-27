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私地竹木遭砍除 公務車分9車次清運

「超人鄉長」轉戰縣議員 選前判決受關注

距離九合一大選僅剩30天，棄醫從政的彰化縣花壇鄉長顧勝敏，今年任滿轉戰縣議員，今（27）日上午抽出象徵吉利的8號籤，下午卻因涉嫌動用公務資源清除私人土地竹木案，一審依公務員對主管事務圖利罪被判刑5年8月、褫奪公權4年，為選情增添變數。全案仍可上訴。判決內容指出，顧勝敏自2018年12月25日起擔任花壇鄉長，檢方調查發現，2023年4月至5月間，顧勝敏請託時任清潔隊長的廖男，前往一處私人土地會勘，隨後指示清潔隊進場砍除竹木及果樹，並動用公務車輛將廢棄物載往花壇鄉第十公墓堆置。依花壇鄉公所相關規定，指定清除區域並不包含私人土地，民眾若有大型廢棄物清運需求，須依程序申請、經會勘核定並預先繳費，不能直接要求清潔隊代為處理。檢方查出，這次清運並未依規定完成相關程序，也未收取應有費用，涉及竹木清除及清運的不法利益共12萬114元。檢方指出，顧勝敏與土地共有人具有宗祠持分關係，廖姓前隊長接獲指示後前往現場會勘，卻未製作正式會勘紀錄，便安排清潔隊員進場作業，共清除8叢竹子及1棵果樹，清理面積約228平方公尺，並動用公務車輛分9車次將竹木載走。面對指控，顧勝敏先前否認圖利等犯行，辯稱不知自己持有該土地的持分，當時只是請廖男前往會勘，後續並未處理，也不清楚竹木遭清潔隊機具清除的情形。廖男則辯稱，當時是為了處理妨礙交通的竹木，並未要求隊員將整片竹林砍除，直到接受調查才知現場竹木幾乎全遭清除。法院審理後認定，顧勝敏與廖姓前隊長共同犯《刑法》公務員對主管事務圖利罪，分別判處有期徒刑5年8月、5年2月，並宣告褫奪公權4年、3年。由於判決尚未確定，兩人仍可依法提起上訴。顧勝敏擁有中山醫學研究所碩士學歷，曾在醫學中心擔任醫師，之後返鄉後開設仁佑診所。父親顧金土曾任花壇鄉農會總幹事，母親顧黃水花則曾任多屆彰化縣議員，具備地方政治背景。顧勝敏從醫界轉戰政壇後，連任兩屆花壇鄉長，過去因考取多張專業證照、親自操作機具並投入垃圾清運等第一線工作，被外界稱為「超人鄉長」。今年鄉長任期屆滿後，顧勝敏轉戰彰化縣第一選區縣議員，選區涵蓋彰化市、花壇鄉及芬園鄉。上午舉行的候選人號次抽籤中，他抽中8號，隨後法院判決結果出爐，讓這起涉及公務資源與私人土地清運的案件，再度成為地方選戰關注焦點。