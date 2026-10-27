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本文重點摘要

井雲蓉Threads應徵李男公司兼職工作！6個月後喪命「完整時間軸」一次看

甚至直接問井雲蓉：「斷手斷腳有考慮嗎？可以領到高額保險金」，聲稱有人這樣做真的可以領到。

21日井雲蓉要搭高鐵北上去機場時，卻不明原因跌落軌道，井雲蓉事後向警方表示：「自己不可能跳軌。」

井雲蓉17日再度跟團出發去日本，19日早上被發現陳屍在日本河口湖飯店內

▲▲台灣女子井雲蓉10月17日跟團到日本獨旅，沒想到卻遭到同房台籍女遊客楊閔涵殺害，案件經過一個禮拜多終於出現重大進展！（圖/COKI）

井雲蓉爸爸是空勤總隊長也不求助！早就起疑「為什麼不離婚」？

不過井雲蓉聽完卻淡定表示：「我們父女關係不好，不想麻煩他。」

但母親認為有生小孩400萬可以賺，而且我也不年輕了，如果跟李男離婚，未來也不易再婚，生了小孩也許能維持婚姻，要我忍耐。

▲井雲蓉的父親是空勤總隊長井延淵，但很早就已經跟井母離婚、另組家庭，平常居住在北部也跟井雲蓉不親。（圖/內政部空勤總隊資訊網）

新婚夫李男跟兇嫌楊閔涵有關係？疑似曾經交往、也是公司女助理

殺害井雲蓉的同團女遊客楊閔涵也是李男公司的女助理

媒體報導兩人疑似有曾經交往過，不過檢警方面還尚未證實

▲殺害井雲蓉的同團女遊客楊閔涵也是李男公司的女助理，檢方已經掌握兩人的通聯紀錄，媒體報導兩人疑似有曾經交往過。（圖/日本新聞網）

河口湖命案最新偵辦進度：楊閔涵被日本收押、李男羈押禁見

「楊閔涵」被日本警方收押，依照違反銃刀法偵辦

至於井雲蓉新婚夫「李男」則是在24日從日本辦完後事返台時，一下飛機就被檢警直接拘提帶走

隨即於26日裁定羈押禁見獲准

▲井雲蓉在日本旅遊遭殺害，牽扯出背後驚人內幕「詐保殺人案」，新婚夫李男（灰衣者）飛日本處理後事返台，一下飛機就被檢警逮捕。（圖/檢方提供）

河口湖命案社會高度關注！詐領保險命案律師提3大疑點待釐清

河口湖命案最值得釐清的，是李男與井女結婚的真正原因、本票是否有實際債務，以及各張保單的要保人和受益人身分。

台灣女子井雲蓉10月17日跟團到日本獨旅，沒想到卻遭到同房台籍女遊客楊閔涵殺害，案件經過一個禮拜多終於出現重大進展！《NOWNEWS》將整理目前最新河口湖命案懶人包，內容包括井雲蓉跟新婚夫李男「遇害完整時間軸」、井雲蓉相關背景、為何不跟李男離婚、李男跟兇嫌楊閔涵關係、目前案件最新進度以及詐保案件專家看法，一文帶你掌握河口湖命案最新重點。5月：井雲蓉原本在某精神病院當護理師，薪水大約只有3萬上下，因此在Threads應徵到李男公司上班兼職。6月：第一個月井雲蓉有拿到李男給的薪水8萬元，但第二個月開始就被積欠薪水。7月：李男突然詢問井雲蓉是否要結婚，承諾如果幫她生小孩，生兒子給她400萬、生女兒500萬，兩人登記結婚。8月：李男開始幫井雲蓉買高額保險，一次付清包括傷害險、意外險、旅遊平安險等，9月：李男開始安排井雲蓉去日本獨旅，出國沒成功，李男又繼續幫井雲蓉報名10月跟團日本旅程。10月：，兇嫌指向同房台籍女遊客楊閔涵。楊閔涵遭日本警方逮捕，李男則是24日到日本辦完後事返台後遭逮捕，26日聲押禁見獲准。根據《鏡週刊》報導，井雲蓉的父親是空勤總隊長井延淵，但很早就已經跟井母離婚、另組家庭，平常居住在北部也跟井雲蓉不親，當時井雲蓉因為起疑李男行為求助媒體時，記者也告訴她可以借用父親是少將退役，且又是空勤總隊長，人脈應該非常廣闊，《鏡週刊》記者詢問井雲蓉：「那為什麼不離婚？」井雲蓉則表示：「有把狀況告訴母親，」井雲蓉便聽從母親的話，沒想到因此發生憾事。根據檢警調查，，檢方已經掌握兩人的通聯紀錄，但相關分工和動機尚在釐清，，目前持續追查李男及楊女是否共同殺人或者還另有共犯。目前最新殺害井雲蓉的，楊聲稱和死者是旅途中才熟識，但有網友也找到不合理之處，兩人在見面不到一天的時間就互相追蹤社群帳號，認為這個說詞不合理。日本持續調查兇刀來源和殺人動機。，檢方訊後認定李男涉犯《刑法》第 214 條使公務員登載不實罪、第 271 條第 1 項共同殺人、以及同法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂等罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，於25日向法院聲請羈押禁見，王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，李男是否真的策劃殺人詐保，目前仍在偵查中，不能直接認定。不過，這些細節確實讓整起案件充滿疑點。王至德說，「李男為什麼認識井女沒多久，就急著跟她結婚？甚至還要求她簽下鉅額本票？這就要談到保險法上的保險利益。依照規定，要保人對於本人或家屬、生活費或教育費所仰給的人、債務人，以及替自己管理財產或利益的人，具有生命或身體上的保險利益。」王至德解釋，因為如果可以隨便幫陌生人投保高額死亡保險，再等對方死亡領錢，保險不就變成拿別人的生命來賭博了嗎？因此，如果李男是保單上的要保人，那麼他與井女結婚，可能就是為了取得配偶這個具有保險利益的身分。王至德說，至於那4張總額1475萬元的本票，也可能有類似的考量。因為依照規定，債權人對於債務人的生命也具有保險利益，所以本票是否被拿來營造債權債務關係，就非常值得調查。王至德說，他也感嘆，若最終證實有人為了保險金策劃殺人，最令人難過的莫過於，「一個人的生命，竟然在別人的眼中，只剩下保單上的數字。」