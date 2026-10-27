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農業保險保單 估算理賠金額超過8千萬元

受薔琵颱風影響，造成不少地區災情，以農業而言，根據農業部彙整各縣市政府資料，截至27日17時止，農業產物及民間設施估計損失計3億4289萬元；縣市受損又以雲林縣損失1億4623萬元為多；受損作物主要為蒜頭，損失金額6583萬元。農業部今（27）日公布，薔琵颱風造成農業災情，彙整農糧署、漁業署及畜牧司各直轄市、縣市政府查報資料，截至27日17時止，農業產物及民間設施估計損失計3億4289萬元。縣市受損情況以雲林縣損失1億4623萬元、占43%；台中市損失5731萬元，占17%、苗栗縣損失2558萬元、占7%；屏東縣損失2037萬元、占6%；及新北市損失2034萬元、占6%較為嚴重。農業部表示，估計農產損失金額3億1951萬元，受損作物主要為蒜頭，被害面積467公頃，損害程度33%，換算無收穫面積156公頃，損失金額6583萬元，其次為落花生、茂谷柑、椪柑及香蕉等。民間設施損失則估計損失金額2329萬元。包括農業設施預估損失金額387萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額857萬元，主因新北市畜禽舍損失。漁業設施估計損失金額1085萬元，主因花蓮縣及臺東縣漁船筏及定置網損失。農金署則檢視農業保險保單，有番荔枝、水芋等5項氣象參數型保單達理賠標準，估算理賠金額約8千1百萬元，農金署已促請產險公司應簡化理賠程序，主動核算、通知農民並儘速撥付理賠款，讓農民於最短時間獲得理賠款。農金署說明，農業保險氣象參數型保險主要承保事故為風速、雨量及低溫，本次薔琵颱風帶來的強風豪雨，部分保單已達起賠標準，其中以番荔枝保險理賠近5千4百萬元為最多，其次為水芋1千8百萬元、香蕉約5百萬元、柚3百多萬元，柑橘為1百餘萬元。農金署表示，氣象參數型保單具公正及客觀性，不須進行勘損，可提供農民最即時補償；此外，於保險期間、在約定之保險金額內，理賠不以一次為限，本次颱風5項達標保單均為第二次出險，番荔枝合計理賠超過5千5百萬元、柚也超過1245萬元。