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▲韓國蔚州郡訪問團一行20人到高雄市政府勞工局參訪。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(右)致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(右2)致送紀念品。(圖／高雄市政府勞工局提供)

韓國蔚州郡訪問團一行20人於今(27)日，到高雄市政府勞工局勞工教育生活中心參觀訪問，雙方並分享高雄市勞動政策、勞資爭議調解機制及工會運作之成效。韓國蔚山廣域市蔚州郡勞、資及民間學界成員所組成的訪問團一行20人，是由韓國蔚山、梁山經營者總協會代表理事Lee Sang-man、韓國勞總蔚山廣域市地域本部事務處長Lee Ju-hyeong，以及蔚山大學教授Lee Byeong-cheol率領，到高雄市勞工局勞工教育生活中心參訪，受到勞工局局長江健興率領行政團隊，以及高雄市產業總工會理事長林順基率幹部人員與會熱烈歡迎。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局及高雄市產業總工會均非常歡迎韓國蔚州郡訪問團到高雄市政府勞工局勞工教育生活中心參觀訪問，並互相交流相關勞動事務推展成果。江健興說，我國與韓國地緣關係密切，經濟發展與勞工運動過程相近，期盼藉由雙方交流的機會，互換經驗，共同提升勞動權益的推動，會中並致送紀念品給韓國蔚州郡訪問團，以資紀念。高雄市產業總工會理事長林順基與韓國蔚州郡訪問團成員在互動交流中，分享透過與政府、企業及工會團體的互動經驗，也讓訪問團成員同時瞭解高雄市勞動政策、勞資爭議調解，以及工會運作概況的樣貌，期透過此次交流機會，能更加深化兩國城市友好情誼，推動城市友善外交。