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▲峮峮25日和《飢餓遊戲》主持群共同抱走第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，成為史上第一位奪下金鐘獎的現役啦啦隊員。（圖／峮峮IG@qun_04）

「PS女神」峮峮25日和《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝共同抱走第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，有網友一查資料發現，她是台灣中職歷史上第一位拿下金鐘獎的啦啦隊員，而峮峮本人直到「海巡」脆文才發現自己寫下紀錄，驚訝地說：「原來！」經查，「樂天應猿團」推進隊長籃籃從2019年開始跨足綜藝節目，曾經兩度入圍金鐘獎，分別是2022年以《綜藝大集合》提名第57屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，3年後再以《天才衝衝衝》提名第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，其中2022年的入圍讓她寫下史上第一位入圍金鐘獎的現役啦啦隊員紀錄。至於峮峮則是2021年開始參與主持電視節目，2023年首次以《飢餓遊戲》提名第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，今年她再以同節目角逐第61屆金鐘獎實境節目主持人獎且順利獲獎，因此成為史上第一位奪下金鐘獎的現役啦啦隊員。有網友在峮峮當晚得獎沒多久，在社群平台開心寫下「峮峮也是第一個拿到金鐘獎的啦啦隊成員啊」，恰好被女神本人看到，峮峮相當訝異，親自留下5個驚嘆號並說「！！！！！原來」，其他網友表示：「可惜她退出主持群了，真的很可惜」、「記得飢餓有一集峮峮小時候心願是拿金馬獎，但現在拿金鐘獎應該算有圓夢吧」、「峮超棒！」