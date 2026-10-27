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台中美光罷工有疑義 協商決議恐被撤銷

台灣美光台中廠與桃園廠日前因不滿制度不透明，揚言罷工。美光台中廠日前透過自主協商解除罷工危機，美光桃園廠今（27）日與資方展開第二次協商，目前暫定11月6日進行第3次協商，罷工可能性尚未解除。據悉，這次協商沒有共識，原因與第一次協商原因相同，也就是美光公司並無提出具體分潤制度方案與工會討論，因此最終只能再延至11月6日進行第3次協商。若台灣美光桃園與台中發動罷工，考量到美光是全球第三大DRAM記憶體廠商，台灣產量又占美光全球約6成產量，將會對於全球DRAM 與 HBM 市場造成動盪，進一步影響到輝達（NVIDIA）等科技廠商。台灣美光記憶體工會（台中工會）與台灣美光21日共同宣布，歷經多次深入且具建設性的討論後，雙方已就多項議題達成共識，並正式簽署勞資協議，雙方同意撤回原訂於22日進行的調解程序。桃園美光22日早上9點在桃園廠門口進行24小時罷工行動；原訂23日舉行第二次協調，但因颱風停班停課順延今日進行第二次協商。今日晚間因勞資雙方尚未取得結果，暫定於11月6日進行第3次協商。然而，先前已經取得勞資協商的台中美光也傳出爭議。桃園市產業總工會今日指出，美光公司與台中工會幹部共同向員工說明的會議上，似乎還是受到基層極大的質疑，並且有許多台中工會會員表示準備推動撤掉該份決議，明（28）日將赴勞動部詢問三個問題。桃產總指出，首先，協商簽字協議因為至今連會員都無法看到，其中聽聞工會幹部與資方簽訂超過3年時間不能發動罷工，但據《團體協約法》第28條規定「團體協約為定期者，其期限不得超過3年；超過3年者，縮短為3年」，協議合法性存疑。其次，原本台中和桃園工會共同確認「額外一次性獎金、IPP制度改革、禁搭便車條款，以及禁止報復條款」四大訴求，但台中工會質疑，工會幹部沒有滿足和確定，在會員完全不知情的狀況下直接簽字，請問工會會員接下來可以用什麼方式表達反對甚至撤銷？最後，台中工會會員聽聞工會幹部與資方簽署「未來會提撥高達1.5億的職福金」，認為職工福利委員會與工會分屬不同團體，工會與資方的團體協約不應該涉及職工福利委員會或是職福金提撥金額，質疑團協協商都可以納入職福金相關範疇來進行協商？