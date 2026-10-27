薔琵颱風上週末影響台灣，後半段路徑更是曲折多變，也讓不少民眾好奇各國氣象單位究竟誰預測得最準。對此，氣象粉專「天氣即時預報」特別針對薔琵颱風各國歷史路徑預報進行分析，將預報結果與實際路徑比對後發現，我國中央氣象署的平均預報誤差為94.9公里，在6個國家及地區中排名第2，僅次於美國；日本則以122.5公里排名第6。
薔琵颱風路徑預測排名出爐！美國第1、台灣第2
「天氣即時預報」今（27）日發文表示，這次特別蒐集台灣、美國、日本、中國、香港及韓國的薔琵颱風歷史預報資料，約45筆預報紀錄，並針對預報24、48、72及120小時後的路徑位置，與颱風實際路徑進行比對，計算各國預報誤差，數值「愈低愈好」。
根據粉專公布的綜合平均誤差排名，美國以91.4公里位居第1，台灣以94.9公里排名第2，中國以95.3公里排名第3，韓國以99.4公里排名第4，香港以101.1公里排名第5，日本則以122.5公里排名第6。
從數據來看，台灣與排名第1的美國僅相差3.5公里，與排名第3的中國也相當接近。
台灣24小時預報誤差最小！日本誤差破220公里
「天氣即時預報」進一步指出，從不同預報時長來看，台灣在24小時預測的誤差最小，誤差低於50公里。粉專認為，短時間內的路徑預測相當重要，尤其當颱風可能接近或登陸台灣時，即使路徑只有數十公里的差距，也可能影響各地風雨程度。
粉專也提到，這次統計並未納入陸上颱風警報期間每小時發布的預報資料，並認為若將這些資料納入，台灣的誤差值可能進一步降低。不過，這仍屬粉專對統計結果的補充說明，實際影響仍須視資料範圍及計算方式而定。
至於120小時預報，也就是預測5天後颱風的位置，粉專指出，這類長時間預報的不確定性較高，而台灣在這項比較中仍排名第2，僅次於美國。
相較之下，日本在120小時預報的誤差達221公里，是這次比較中誤差最大的國家，綜合平均誤差也排名最後。
「天氣即時預報」最後向長期投入天氣監測、預報及防災工作的氣象人員致上敬意，肯定專業團隊在颱風路徑預測及守護民眾安全上的付出。
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「天氣即時預報」今（27）日發文表示，這次特別蒐集台灣、美國、日本、中國、香港及韓國的薔琵颱風歷史預報資料，約45筆預報紀錄，並針對預報24、48、72及120小時後的路徑位置，與颱風實際路徑進行比對，計算各國預報誤差，數值「愈低愈好」。
根據粉專公布的綜合平均誤差排名，美國以91.4公里位居第1，台灣以94.9公里排名第2，中國以95.3公里排名第3，韓國以99.4公里排名第4，香港以101.1公里排名第5，日本則以122.5公里排名第6。
從數據來看，台灣與排名第1的美國僅相差3.5公里，與排名第3的中國也相當接近。
「天氣即時預報」進一步指出，從不同預報時長來看，台灣在24小時預測的誤差最小，誤差低於50公里。粉專認為，短時間內的路徑預測相當重要，尤其當颱風可能接近或登陸台灣時，即使路徑只有數十公里的差距，也可能影響各地風雨程度。
粉專也提到，這次統計並未納入陸上颱風警報期間每小時發布的預報資料，並認為若將這些資料納入，台灣的誤差值可能進一步降低。不過，這仍屬粉專對統計結果的補充說明，實際影響仍須視資料範圍及計算方式而定。
至於120小時預報，也就是預測5天後颱風的位置，粉專指出，這類長時間預報的不確定性較高，而台灣在這項比較中仍排名第2，僅次於美國。
相較之下，日本在120小時預報的誤差達221公里，是這次比較中誤差最大的國家，綜合平均誤差也排名最後。
「天氣即時預報」最後向長期投入天氣監測、預報及防災工作的氣象人員致上敬意，肯定專業團隊在颱風路徑預測及守護民眾安全上的付出。
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