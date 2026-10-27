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國票期貨10月22日發生疑似系統異常狀況，傳出許多投資人在平倉過後，帳戶「憑空出現」部位。金管會證期局副局長黃厚銘今（27）日證實，國票期貨在隔天已通報金管會，有「重複回報」成交狀況，但未「重複下單」，初步統計116戶受影響，期交所也將於明日進行實地查核，若公司有疏失最重可處240萬元罰鍰。黃厚銘指出，國票期貨系統於23日凌晨完成修復，並於上午通報金管會，主要後台資訊系統的「顯示與回報錯誤」，並非真的有重複委託單拋向市場，在期交所與期貨商的實務控制機制上，不存在保證金不足還放行下單的問題。不過，重複回報仍會損及投資人權益，在進行投資評估時，會因此被混淆。此外，也有投資人反映國票期貨22日晚間交易室電話一直打不進去，他也認為，期貨商應該要配置適足適任的營業員，證交所明日將到國票期貨實際查核，至於是否處分，要等查核報告出來，若公司有疏失，可處12萬以上、240萬元以下罰鍰。