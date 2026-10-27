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▲歌林準備多項旗下優質家電作為賽事獎項，鼓勵選手在球場上全力以赴。（圖／業者提供）

「2026歌林盃全國匹克球團體錦標賽」10月25日在宜蘭運動公園風雨球場熱烈開打，來自不同年齡層、職業與背景的匹克球選手齊聚賽場，在一場激烈對決中展現速度、技巧與團隊默契，為宜蘭帶來充滿活力的運動盛會。由宜蘭縣體育會、憶聲電子股份有限公司及歌林品牌總代理廣茗翔貿易股份有限公司共同主辦，本屆賽事除了讓選手在比賽中挑戰自我，也讓不同世代有機會透過球場交流，充分展現匹克球兼具競技性與全民參與性的魅力。對深耕台灣逾60年的歌林而言，此次投入匹克球賽事，不只是支持一場體育活動，更是品牌持續關注生活品質與社會發展的具體行動。從家電產品一路延伸至健康生活，歌林希望透過實際參與全民運動，鼓勵更多人將運動融入日常，在忙碌生活中找到屬於自己的活力時光，也讓「簡單的幸福」不只存在於家庭空間，更能發生在每一次與親友並肩揮拍的時刻。本屆賽事依參賽族群規劃多元競賽組別，包含公開團體組、社會團體組、壯年團體組、企業機關組及學生團體組，讓不同階段的運動愛好者都能找到適合自己的競賽舞台。從學生選手的青春活力，到資深球友豐富的比賽經驗，場上可以看見截然不同的世代風貌。尤其針對50歲以上選手及國中、國小學生所規劃的賽事機制，也讓更多年齡層有機會投入匹克球運動，讓「一起運動」成為跨越年齡的共同語言。歌林表示，運動所帶來的價值不只在於勝負，更在於參與過程中的交流、合作與成就感。藉由打造多元參與的比賽環境，希望讓更多民眾認識匹克球，進一步養成規律運動的生活習慣。長期陪伴台灣家庭生活的歌林，除了打造優質競賽舞台，也準備豐富獎項回饋參賽選手，提供旗下家電產品作為賽事獎勵，為在場上全力以赴的選手送上實質鼓勵。「2026歌林盃全國匹克球團體錦標賽」在選手們的熱情揮拍與現場加油聲中圓滿落幕，也為今年的歌林盃留下精彩的一頁。對歌林而言，賽事不只是競技交流的平台，更是一場讓不同世代共享運動樂趣、感受人與人之間連結的體驗。透過支持全民運動、投入社會參與，歌林將品牌對健康生活的重視化為實際行動，也把球場上的活力延續到每個人的日常。未來，歌林將持續從消費者生活出發，透過更多元的品牌行動陪伴全民享受運動、享受生活，讓健康與幸福不只是口號，而是生活中隨時都能感受到簡單的幸褔。