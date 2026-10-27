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2026年九合一大選候選人號次在今（27）日上午在各縣市選委會進行抽籤，花蓮縣長候選人號次出爐，無黨籍的魏嘉賢抽中籤王1號、無黨籍張峻2號、國民黨籍的游淑貞則拿到3號。不知道是不是抽到3號情緒太激昂，游淑貞在和支持者喊話時，假牙突然掉落，害她當場愣了一下，馬上低下頭找，讓場面一度相當尷尬。游淑貞在花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁的陪同下，成功抽到3號，高喊「三陽開泰、萬事OK」，更代表未來縣政團隊要成為全體花蓮鄉親最堅實的靠山。花蓮的進步來自長期累積的建設成果，未來將延續傅崐萁、徐榛蔚兩位前後任縣長奠定的基礎，讓重大建設不中斷、社會福利再提升、地方產業更繁榮，帶領花蓮邁向下一階段的發展。但怎麼也沒想到話還沒說完，假牙突然噴出，她當下低頭找。而站在一旁的傅崐萁似乎也有發現異狀，但游淑貞也趕緊專注喊話，直到致詞結束後，才趕緊摀住嘴巴，並低頭找假牙。所幸助理眼尖，一下就找到假牙，並將假牙交到她手上，才結束這場「假牙噴飛驚魂記」。