我是廣告 請繼續往下閱讀

為協助我國金融業發展，台灣金融服務業聯合總會整合全體金融服務業的政策建議，今（27）日提出「2026年金融建言白皮書」，共計提出26項建言議題、38則具體建議作法，包括建置全國性「外幣」繳費平台或開放「全國繳費網(e‐Bill)」以外幣繳付外幣商品功能，並建議上市櫃現股當沖證交稅率千分之1.5再延長10年，實施至2037年底。金融總會指出，由於全球經濟及通貨膨脹前景，受到諸多不確定因素影響，其中就地緣政治風險而言，荷姆茲海峽封鎖中斷全球能源供應，不僅大幅推升能源價格，使全球面臨停滯性通膨壓力，若海峽通行持續受阻，將顯著推升能源供應的不確定性，連帶金融市場因戰事波動加劇。對我國而言，受惠於人工智慧需求持續強勁下，半導體與資通訊產業擴大資本支出，帶動民間投資動能提升，當前國內經濟仍持續成長。不過，全球政經局勢變化，諸如貿易政策變動、地緣政治風險、區域間復甦步調迥異等經濟干擾因素，加上各國中央銀行貨幣政策角力，即便國內經濟情勢及經營環境等尚屬樂觀，仍不容忽視當前環境所帶來的挑戰。金融總會今日提出2026年金融建言白皮書，共有5大金融建言主題，包括「提升金融韌性與風險監理」、「健全金融市場發展與業務創新」、「促進金融科技發展與創新應用」、「落實金融永續與促進社會公益」及「調適金融監理制度與相關法規」等，共提出26項建言議題、38則具體建議作法。⚫ 建請加速推動RWA相關分類指引與立法修正「平均地權條例」明定採信託方式作為預售屋履約保證機制者，於賣方破產時，該信託財產不屬於其破產財團，且買方就其所繳價金所產生的債權，有優先於賣方其他債權人受償的權利，以強化保障消費者權益；建置「跨業資料可信交換與應用機制」，促進金融業與科技、電信、產業資料的法令遵循運用，以強化金融服務創新等5項措施。⚫ 建請修正勞工退休金條例，建置公、民營併存的勞工自選投資機制；擴大金融機構合作推廣適用對象與服務項目，開放經核准辦理家族辦公室整合顧問業務的證券投資顧問公司，可申請他業金融商品的合作推廣；放寬外匯證券商的「客戶外幣專戶」投資人可辦理入金業務範圍；釐清家族辦公室是否產生營業代理人與實質管理處所的疑義，並於亞資中心專法訂定優化稅制，以達到吸引國際資產管理與家族辦公室來台經營之政策目標等6項措施。⚫ 建議以API（應用程式介面）方式串接查詢司法院「家事事件公告專區」受監護（輔助）宣告資料；建請財金資訊公司建置全國性「外幣」繳費平台，或開放「全國繳費網(e‐Bill)」，以外幣繳付外幣商品功能，以支援外幣保單與跨機構外幣扣款的統一化收費機制；研議推動保單存摺資料可攜機制，強化保戶資料自主與服務便利性等5項措施。⚫ 建議推動公共工程保單無紙化及保單對保機制優化；建立產物保險業與勞動部保險資料串接機制，提升理賠身分查核效率；開放保險業投資及設立住宿式長照機構，並建立分層收費及試辦機制等4項措施。⚫ 建請延續停徵以債券為主要投資標的之上市及上櫃指數股票型基金的證交稅及將以債券為主要投資標的之主動式交易所交易基金併入暫停課徵證交稅的適用範圍；金融機構各業別適用雲端服務委外相關規範的遵循標準拉齊；建議上市櫃現股當沖證交稅率千分之1.5延長實施年限至 2037年底；建議於亞資中心專法中訂定適用私募股權基金的有限合夥穿透課稅制度，以有利於募集國際資金來台，提升資產管理規模等6項措施。