他在節目《Run It Back》上怒噴勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），認為他堅持圍繞柯瑞打造陣容，最終卻沒有任何成效，「他做得真的爛透了。我實在搞不懂，為什麼他還能保住這份工作。」

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柯瑞不被勇士信任 卡森斯直言太糟糕

我覺得管理層對柯瑞的信任程度，遠不及全世界其他人對他的信任。而且，證據顯而易見。

卡森斯怒噴總管小鄧利維：他真的太糟糕了

在為柯瑞配備得力幫手方面，他做得太糟糕了，他們依然堅持那套過時的體系，一味追求『極緻小陣容』。

他的生涯被這樣被浪費殆盡，這不是大家想看到的。

▲卡森斯曾在2018-19球季效力於勇士。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（27）日靠著柯瑞（Stephen Curry）復出，134：114大勝丹佛金塊，開季第4場終於拿下首勝，勇士直到2026年球季開打，都仍仰賴柯瑞一人能否出賽，讓前勇士球星卡森斯（DeMarcus Cousins）感到相當不爽，曾入選4次明星賽的卡森斯，周一做客FanDuel TV節目《Run It Back》，針對勇士現況發表評論，他認為勇士目前的問題，短期內恐怕難以改善，主要就在於球團對柯瑞的信任度很差。「卡森斯曾在2018-19球季效力於勇士，他將勇士近年來補強失敗的錯，全部指向勇士總經理小鄧利維身上，「他在圍繞柯瑞構建陣容這件事上，他做得真的爛透了。我實在搞不懂，為什麼他還能保住這份工作。」」卡森斯繼續補充道，「前幾天，科爾（Steve Kerr）派出的陣容裡，最高球員竟然只有6英尺6英寸（約198公分）。這根本行不通！」「這套體系已經過時了，根本行不通了。」卡森斯最後坦言，柯瑞的職業生涯，最後要以這種方式走向尾聲，實在太糟糕了，他透露這段話，絕對是勇士球迷的心聲，「