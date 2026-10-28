2026年雙11購物節即將登場，各大影音串流平台陸續祭出優惠，目前Hami Video、LINE TV、friDay影音都已公布雙11活動，其中Hami Video單館365天特價1,111元，平均每月只要93元，friDay影音推出買1送1，最長可看720天，LINE TV單人年繳1799元，最划算的是四人共享方案，年繳3999元，平均一人一天2.7元。《NOWNEWS今日新聞》整理2026年雙11串流平台優惠、訂閱價格、活動期限與注意事項，提供民眾比較。
🟡Hami Video（優惠連結請點）
📍優惠時間：即日起至 11月18日
📍優惠方案：
◾影劇館⁺365天：特價1111元，平均約93元／月
◾電視運動館365天：特價1111元，平均約93元／月
◾兩館合購（影劇館⁺＋電視運動館）365天：特價1,799元，平均約150元／月
◾中華電信用戶專屬：兩館合購月繳149元，須綁約12個月，合計1,788元。
📍抽獎活動：活動期間訂閱雙11方案，即可抽Hami Point 888點，共1111個名額。
🟡LINE TV（優惠連結請點）
📍優惠時間：即日起至 11月19日
📍優惠方案：
◾單人半年繳：特價999元，原價1440元，平均約167元／月。
◾單人年繳：特價1799元，原價2880元，平均約150元／月。
◾四人共享年繳：特價3999元，原價5,760元），平均每人每年約1000元，換算每人每月約83元。
📍加碼贈品：訂閱符合活動條件的方案，可獲「叫車吧」機場接送999元方案74折優惠序號，並享跨界好禮抽獎資格。單人方案贈1組優惠序號、四人方案贈4組。
🟡friDay影音（優惠連結請點）
📍優惠時間：2026年10月29日～11月30日
📍優惠方案：
◾影劇暢看180天：買180天送180天，合計360天，以1194元試算，平均約100元／月，另送12張單片券。
◾影劇暢看360天：買360天送360天，合計720天，以2,388元試算，平均約100元／月，另送24張單片券。
📍加碼贈品：今年與蘭蔻合作，訂購360天方案可獲限量保養體驗組兌領資格；180天方案可參加每週抽獎。
📍抽獎活動：訂閱指定方案可抽Nintendo Switch 2主機及Dyson Supersonic r吹風機，360天方案享2次抽獎機會、180天方案享1次。
📍帳號共享：支援雙人共享帳號，可邀請1位親友共同使用。
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📍優惠時間：即日起至 11月18日
📍優惠方案：
◾影劇館⁺365天：特價1111元，平均約93元／月
◾電視運動館365天：特價1111元，平均約93元／月
◾兩館合購（影劇館⁺＋電視運動館）365天：特價1,799元，平均約150元／月
◾中華電信用戶專屬：兩館合購月繳149元，須綁約12個月，合計1,788元。
📍抽獎活動：活動期間訂閱雙11方案，即可抽Hami Point 888點，共1111個名額。
📍優惠時間：即日起至 11月19日
📍優惠方案：
◾單人半年繳：特價999元，原價1440元，平均約167元／月。
◾單人年繳：特價1799元，原價2880元，平均約150元／月。
◾四人共享年繳：特價3999元，原價5,760元），平均每人每年約1000元，換算每人每月約83元。
📍加碼贈品：訂閱符合活動條件的方案，可獲「叫車吧」機場接送999元方案74折優惠序號，並享跨界好禮抽獎資格。單人方案贈1組優惠序號、四人方案贈4組。
📍優惠時間：2026年10月29日～11月30日
📍優惠方案：
◾影劇暢看180天：買180天送180天，合計360天，以1194元試算，平均約100元／月，另送12張單片券。
◾影劇暢看360天：買360天送360天，合計720天，以2,388元試算，平均約100元／月，另送24張單片券。
📍加碼贈品：今年與蘭蔻合作，訂購360天方案可獲限量保養體驗組兌領資格；180天方案可參加每週抽獎。
📍抽獎活動：訂閱指定方案可抽Nintendo Switch 2主機及Dyson Supersonic r吹風機，360天方案享2次抽獎機會、180天方案享1次。
📍帳號共享：支援雙人共享帳號，可邀請1位親友共同使用。