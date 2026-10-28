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▲Hami Video雙11優惠，影劇館⁺、電視運動館365天各1111元，平均每月約93元，雙館合購1799元，平均單月150元。（圖／翻攝Hami Video官網）

▲LINE TV雙11祭出三大訂閱優惠，單人年繳1799元、半年繳999元，四人共享年繳3999元，平均每人每月約83元。（圖／翻攝LINE TV官網）

▲friDay影音2026雙11推出買1送1優惠，買360天送360天，總共可看720天，現購價3651元，平均每月約152元，另加贈蘭蔻保養體驗組。（圖／翻攝friDay影音官網）

2026年雙11購物節即將登場，各大影音串流平台陸續祭出優惠，目前Hami Video、LINE TV、friDay影音都已公布雙11活動，其中Hami Video單館365天特價1,111元，平均每月只要93元，friDay影音推出買1送1，最長可看720天，LINE TV單人年繳1799元，最划算的是四人共享方案，年繳3999元，平均一人一天2.7元。《NOWNEWS今日新聞》整理2026年雙11串流平台優惠、訂閱價格、活動期限與注意事項，提供民眾比較。📍優惠時間：即日起至 11月18日📍優惠方案：◾影劇館⁺365天：特價1111元，平均約93元／月◾電視運動館365天：特價1111元，平均約93元／月◾兩館合購（影劇館⁺＋電視運動館）365天：特價1,799元，平均約150元／月◾中華電信用戶專屬：兩館合購月繳149元，須綁約12個月，合計1,788元。📍抽獎活動：活動期間訂閱雙11方案，即可抽Hami Point 888點，共1111個名額。📍優惠時間：即日起至 11月19日📍優惠方案：◾單人半年繳：特價999元，原價1440元，平均約167元／月。◾單人年繳：特價1799元，原價2880元，平均約150元／月。◾四人共享年繳：特價3999元，原價5,760元），平均每人每年約1000元，換算每人每月約83元。📍加碼贈品：訂閱符合活動條件的方案，可獲「叫車吧」機場接送999元方案74折優惠序號，並享跨界好禮抽獎資格。單人方案贈1組優惠序號、四人方案贈4組。📍優惠時間：2026年10月29日～11月30日📍優惠方案：◾影劇暢看180天：買180天送180天，合計360天，以1194元試算，平均約100元／月，另送12張單片券。◾影劇暢看360天：買360天送360天，合計720天，以2,388元試算，平均約100元／月，另送24張單片券。📍加碼贈品：今年與蘭蔻合作，訂購360天方案可獲限量保養體驗組兌領資格；180天方案可參加每週抽獎。📍抽獎活動：訂閱指定方案可抽Nintendo Switch 2主機及Dyson Supersonic r吹風機，360天方案享2次抽獎機會、180天方案享1次。📍帳號共享：支援雙人共享帳號，可邀請1位親友共同使用。