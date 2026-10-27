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日本山梨縣富士河口湖町飯店台灣旅客井雲蓉命案，今日出現更多進展，井女丈夫李男涉嫌假結婚與詐領保險金，南檢向法院聲請羈押獲准。至於持刀兇嫌楊閔涵究竟如何購得菜刀？刀具店員也透露了楊女買刀的過程。根據日本新聞網報導，本起案件發生於本月19日，一名來自台灣的38歲女子井雲蓉，被發現陳屍在富士河口湖町某飯店客房內，身上有血跡。警方隨後依違反《銃刀法》（非法持有刀械）罪嫌，將當時同在房內的27歲台灣籍女子楊閔涵逮捕，進一步釐清其與命案的關聯。相關人士告訴日媒，楊嫌購買菜刀的時間為遺體被發現的前一天（18日）中午左右。她是在參加觀光旅行團期間，獨自前往山梨縣外的一家廚房用品店，購買了一把刃長12公分的隨身小型菜刀。當時負責結帳的店員受訪時表示，楊女拿著商品過來結帳時，用英文詢問她「需要免稅嗎？」、「需要袋子嗎？」，但她完全沒有任何回應。當時覺得她很年輕，但完全沒有一般遊客享受購物的神態。整個人看起來明顯不對勁，神色陰沉，感覺像是在為某件事困擾。店員形容楊女的神情相當不對勁，在楊嫌購買菜刀的隔天（19日）上午，死者遺體即被發現，持有菜刀的楊嫌隨即遭到警方逮捕。目前日本警方正針對楊嫌購買菜刀的確切動機展開詳細調查。