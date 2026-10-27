9歲童星龍步晞昨（26）日以《客家電影院－屋下無人》奪下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎」，他上台致詞時，一名遞獎人員特別以單跪姿幫忙拿麥克風，帥氣的身影引來不少網友好奇「他是誰」，對此，新人男星林邑帆透露自己就是那位遞獎先生，「謝謝大家的看見，也謝謝那些溫暖的熱烈討論與迴響！」
龍步晞沒有手拿麥克風 林邑帆一秒下跪幫忙
回顧昨晚，龍步晞從頒獎人林廷憶的手中接下獎座及得獎卡片，已經沒有手可以再拿麥克風，這時，擔任遞獎先生的林邑帆見狀，沒有多加思考，立刻單膝下跪替龍步晞拿著麥克風，讓他方便發表感言，並維持該姿勢約20多秒，這溫馨一幕讓不少網友觀眾深刻。
林邑帆下跪拿麥的畫面引起許多網友熱烈討論，「他真的很棒」、「而且整個過程他都用溫暖的笑容看著小朋友」、「他反應超快，體貼又恰當」、「蹲下來幫弟弟拿麥克風好暖」、「有被帥到，溫暖的舉動！」
連兩屆擔任遞獎先生 林邑帆：是我的使命
對此，林邑帆本人逗趣回應網友「弟弟真的很可愛！很榮幸能成為步晞的麥架」，他今天更發文介紹自己，「今年很榮幸再次受到主辦單位的邀請，以『金鐘獎遞獎先生』的身分站上這個閃耀的舞台。還記得去年，我是幫女神潘迎紫姐姐提裙子的男孩；今年，則是在台上單膝下跪，為得獎者可愛弟弟步晞拿著麥克風的那個身影」。
林邑帆說，自己站在台上的那一刻，心裡想的只有一件事，「要把這個屬於他們的榮耀時刻，安安靜靜、溫柔地守護好」，他表示：「看著他們拿著獎盃、分享喜悅，自己雖然只是在旁邊遞獎、遞麥、陪伴，但能成為這道光芒旁的一小片陪襯，也是我的使命，心裡真的充滿了感動與感謝，對我來說不只是工作，而是一場場學習謙卑與守護榮耀的旅程。」
林邑帆IG
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回顧昨晚，龍步晞從頒獎人林廷憶的手中接下獎座及得獎卡片，已經沒有手可以再拿麥克風，這時，擔任遞獎先生的林邑帆見狀，沒有多加思考，立刻單膝下跪替龍步晞拿著麥克風，讓他方便發表感言，並維持該姿勢約20多秒，這溫馨一幕讓不少網友觀眾深刻。
林邑帆下跪拿麥的畫面引起許多網友熱烈討論，「他真的很棒」、「而且整個過程他都用溫暖的笑容看著小朋友」、「他反應超快，體貼又恰當」、「蹲下來幫弟弟拿麥克風好暖」、「有被帥到，溫暖的舉動！」
對此，林邑帆本人逗趣回應網友「弟弟真的很可愛！很榮幸能成為步晞的麥架」，他今天更發文介紹自己，「今年很榮幸再次受到主辦單位的邀請，以『金鐘獎遞獎先生』的身分站上這個閃耀的舞台。還記得去年，我是幫女神潘迎紫姐姐提裙子的男孩；今年，則是在台上單膝下跪，為得獎者可愛弟弟步晞拿著麥克風的那個身影」。
林邑帆說，自己站在台上的那一刻，心裡想的只有一件事，「要把這個屬於他們的榮耀時刻，安安靜靜、溫柔地守護好」，他表示：「看著他們拿著獎盃、分享喜悅，自己雖然只是在旁邊遞獎、遞麥、陪伴，但能成為這道光芒旁的一小片陪襯，也是我的使命，心裡真的充滿了感動與感謝，對我來說不只是工作，而是一場場學習謙卑與守護榮耀的旅程。」