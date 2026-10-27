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▲盧秀芳與姊姊盧秀燕同時入圍金鐘新聞採訪獎，3年後也憑新聞專題順利敲鐘。（圖／翻攝自台視YouTube）

台中市長盧秀燕從政前曾是華視記者及主播，1990年憑新聞專題報導拿下第25屆金鐘獎「電視新聞採訪獎」，當年領獎畫面也隨著金鐘話題再度受到關注。有趣的是，當時與她角逐同一獎項的對手，正是在台視工作的親妹妹盧秀芳，兩姊妹同場競爭，讓盧秀燕笑說爸爸、媽媽比評審還緊張，煩惱究竟該保佑哪個女兒得獎。盧秀燕過去曾任華視記者，也站上主播台播報新聞和天氣，從政前累積多年媒體經驗。1990年她與李廷勇、蕭小山合作的「假愛心真斂財」系列報導受到評審肯定，獲頒第25屆金鐘獎電視新聞採訪獎。當年入圍同一獎項的還有盧秀芳。兩姊妹分別在華視、台視工作，沒想到憑各自的採訪作品在金鐘獎上碰頭。盧秀燕領獎時幽默提到，爸爸、媽媽為了該保佑哪個女兒得獎而煩惱，比評審還緊張，親姊妹同場角逐也成為當年典禮的趣事。雖然1990年由盧秀燕抱回獎座，盧秀芳後來也靠新聞專業獲得肯定。1993年她與攝影記者翁明電合作，憑台視《熱線追蹤》「二二八事件四十五週年紀念專輯」，拿下第28屆金鐘獎新聞採訪獎，姊妹倆先後敲鐘，留下媒體圈的一段佳話。盧秀燕後來轉戰政壇，從立委變成大家熟稔的台中市長，盧秀芳則持續在新聞界發展，現任中視董事長兼總經理。如今盧秀燕36年前的金鐘畫面再被翻出，也讓觀眾看見她從記者到地方首長的不同人生經歷。那麼為何現在的金鐘獎沒有新聞類的獎項了呢？金鐘獎過去曾設有新聞節目、新聞節目主持人及新聞採訪等獎項，後來考量政府評選新聞工作的角色問題，新聞類獎項在2000年代初期陸續取消。2002年成立的卓越新聞獎基金會，則由民間持續獎勵優秀新聞作品。