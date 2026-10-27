我是廣告 請繼續往下閱讀

東北季風逐漸增強！桃園以北、東半部晚間轉雨

明天中南部白天暖熱！各地氣溫一次看

▲東北季風接力影響，北台灣明顯降溫，尤其空曠地區早晚低溫可能不到20度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

沿海慎防8至9級強陣風！東半部留意長浪

▲東北季風增強時，北台灣降雨區域擴大，東北部也要注意局部大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風影響時間短！週四氣溫可望回升

東北季風報到，天氣漸漸又有秋意！中央氣象署指出，今（27）日東北季風逐漸增強，北部及東半部氣溫稍降，桃園以北、東半部晚間起水氣增多，局部地區將出現短暫雨，其中宜蘭晚間至明（28）日清晨有局部較大雨勢。相較之下，新竹以南及澎湖、金門、馬祖大多維持多雲到晴的天氣，中南部白天仍暖熱，但早晚溫差較大。東北季風預計週四（29日）逐漸減弱，北部及東半部氣溫可望再度回升。中央氣象署表示，今（27）日東北季風逐漸增強，白天降雨還不明顯，但沿海風力已開始增強，晚間起水氣逐漸增加，預計晚間至明（28）日，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨。其中，宜蘭地區須特別留意，27日晚間至28日清晨可能出現局部較大雨勢，提醒民眾外出攜帶雨具，行經山區或易積水路段時也應留意天氣變化。相較於北部及東半部，新竹以南及澎湖、金門、馬祖大多維持多雲到晴的天氣，僅中南部山區午後須留意零星陣雨。中南部白天仍溫暖微熱，但夜間及清晨氣溫較低，日夜溫差較明顯。氣象署提醒，部分空曠地區的低溫可能再低1至3度，北部、宜蘭及花蓮整天感受較舒適至稍涼，中南部則是白天暖、夜晚涼，民眾應適時增添衣物，留意溫度變化。除了降雨及氣溫變化，東北季風也將帶來較強陣風。氣象署提醒，台南以北、東南部沿海，以及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，須留意8至9級強陣風，各沿海地區浪況也偏大。此外，基隆北海岸、東半部沿海，以及蘭嶼、綠島附近海域有長浪發生機率，民眾前往海邊活動時應提高警覺，避免靠近危險岸際或從事水上活動。中央氣象署指出，這波東北季風影響時間不長，預計週四（29日）逐漸減弱，北部及東半部氣溫可望再度回升。近期早晚仍有涼意，民眾外出時仍應留意天氣與氣溫變化。