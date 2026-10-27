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台北市

郭璽

唐新民

▲台北市長候選人6號唐新民，在抽籤過程高喊「奉蔣經國之命、紫微聖人」引發熱議。（圖／翻攝畫面）

新北市

蘇輝湟

嘉義市

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統

花蓮縣

游淑貞

▲國民黨籍花蓮縣長候選人游淑貞抽中3號，沒想到向支持者喊話時，假牙突然噴飛，現場超尷尬。（圖／翻攝畫面）

全台各縣市選委會今（27）日舉辦議員、縣市長候選人舉辦抽籤作業，決定候選人號次。不過，各地現場狀況不斷，國民黨花蓮縣長候選人游淑貞向支持者喊話時，假牙不慎噴飛，一度上演滿地找牙戲碼。而在嘉義市長候選人抽籤時，多次參選的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，突然在現場大喊「打倒張啓楷，張啓楷滾出嘉義」，讓現場一度好尷尬。抽籤時，郭璽在台上抽籤時大抱怨，說要代表其他四位候選人和選委會、電視台提出嚴重抗議，都一樣繳納120萬選舉保證金參加這次競選，卻沒得到公平待遇，辯論會只有兩位候選人，台北市長選戰充滿歧視、不公平待遇，希望選委會正視。再度參選台北市長的三勢團結促進聯盟唐新民上台時，突然高喊「紫微聖人，相將玉兔」，還稱自己是「奉蔣經國總統引領參選台北市長」。被中選會人員提醒請抽籤時，他卻激動的回「你給我閉嘴」並持續高談自己的政見，卻再度遭到制止。但他依舊不理會，接連提到「台大火箭社」、「火力工程」、「岩漿發電」及「天府台北AI」等內容，直到被工作人員警告，再不抽就代抽，他才終於願意抽籤。而這一次已經不是他自稱是蔣經國的人，上一屆參選台北市長時，也說自己是蔣經國繼承人，甚是示警社會大眾大屯火山可能爆發、台北恐沉入海中等驚人預言。如今再度投入首都選戰，相關發言再度躍上新聞版面。無黨籍的蘇輝湟抽中2號，並在會後受訪時強調，現在生育率年年降低，對台灣非常不利，因此他認為應該讓姻緣比較好的人，可以有一夫二妻或一妻二夫合法化。第2位太太或先生必須是未婚者，否則可能會產生太多社會問題。但孩子生太少，繼續這樣下去會很慘，因此他力挺一夫二妻或一妻二夫。再度參戰的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統一開始，先和每位候選人握手致意，沒想到卻在上台抽籤時，當著民眾黨候選人張啓楷面，突然大喊「打倒張啓楷，張啓楷滾出嘉義」表達他參選市長的訴求，讓現場一度好尷尬。對此，張啓楷表示，很謝謝財神爺幫忙拉抬聲勢，並強調自己是土生土長嘉義人，一直替家鄉打拚，若能認真看他的政見，一定會來幫忙拉票。游淑貞在花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁的陪同下，成功抽到3號，高喊「三陽開泰、萬事OK」，更代表未來縣政團隊要成為全體花蓮鄉親最堅實的靠山。但怎麼也沒想到話還沒說完，假牙突然噴出，她當下低頭找。而站在一旁的傅崐萁似乎也有發現異狀，但游淑貞也趕緊專注喊話，直到致詞結束後，才趕緊摀住嘴巴，並低頭找假牙。所幸助理眼尖，一下就找到假牙，並將假牙交到她手上，才結束這場「假牙噴飛驚魂記」。