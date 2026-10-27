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井姓女子赴日本旅遊遭殺害案，引起社會關注，有媒體報導，涉嫌教唆殺妻的井女丈夫李姓男子，其臉書好友出現民進黨台北市長候選人沈伯洋。對此，沈伯洋今（27）晚回應，他完全不認識對方，完全沒有互動過，是不認識的狀態。井姓女子在日本某飯店遭刺身亡，日本警方逮捕嫌疑人台灣籍楊姓女子，李姓男子涉嫌虛偽結婚及為井女投保高額保險，自日本返台入境時遭拘提，南檢訊後聲押獲准，而李男過往的臉書也被發現，與沈伯洋是好友關係。對此，沈伯洋出席社工座談會受訪時回應，他完全不認識對方，他翻了一下記錄才知道，而他出過很多書，對方是買書的讀者、來加好友，「我完全沒有跟對方互動，也沒有對話，是完全不認識的狀況」。沈伯洋提到，另外一方面，他知道被害者是支持者，所以心裡感到非常難過，希望趕快在調查之後，真相大白、水落石出。至於李嫌買何種書？沈伯洋說，是刑法的教科書。