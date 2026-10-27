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▲中國大陸封殺姆巴佩所有相關比賽畫面、撤除其代言廣告並清理新聞報導，他的相關商品在該國全面下架。（圖／美聯社／達志影像）

效力於西甲豪門皇家馬德里的法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），因在受訪時針對涉華圖片發表爭議言論，在中國引爆史無前例的抵制風暴。面對中國央視全面叫停西甲轉播、各大贊助品牌集體解約以及官方帳號遭禁言的封殺制裁，姆巴佩於今（27）日晚間透過經紀公司正式發表中、英、法3種語言的道歉聲明，強調「絕非本意」並向全球華人致歉；西甲聯盟主席特巴斯（Javier Tebas）也親自致函央視譴責姆巴佩並低頭道歉。這場風暴起源於姆巴佩日前在受訪時對一張涉及中共前領導人毛澤東的惡搞迷因圖發表戲謔調侃，引發中國各界強烈憤慨。中國中央廣播電視總台（央視）於10月26日率先祭出鐵腕反制，全面叫停西甲聯賽轉播、封殺姆巴佩所有相關比賽畫面、撤除其代言廣告並清理新聞報導。隨後連鎖效應全面引爆，代言品牌集體和他做出切割，蒙牛集團、東鵬飲料集團、妙可藍多等中國合作廠商第一時間發布聲明終止合作、集體解約。微博、小紅書等平台火速將姆巴佩個人官方帳號處以禁言。中國桌球奧運金牌得主、同時也是皇馬死忠球迷的樊振東，第一時間取消關注姆巴佩的社群帳號；中國外交部更公開發聲嚴厲批評，強調任何傷害中國人民感情的言行都會遭到社會各界共同抵制。眼見商業代言與中國市場全面崩塌，姆巴佩今日晚間透過名下公司Interconnected Ventures正式發表官方致歉信，並罕見同時附上法文、中文與英文3種語言版本試圖止血。姆巴佩在致歉信中寫道：「在近期的一次採訪中，我對一張以我為主角的圖片作出了回應。我的言論欠妥，如今我明白，這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人。我向所有被我的言論所傷害的人道歉。這絕非我的本意。我對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，我真心感到抱歉。」皇家馬德里俱樂部也同步發布聲明，對事件給中國球迷帶來的困擾致以真摯歉意，並表示是受姆巴佩本人委託澄清其無意冒犯任何人，相關發言純屬特定語境下的表達。除了球員與俱樂部，西甲聯盟官方也發布聲明向中國球迷致歉，澄清球員言論屬於個人表達，不代表西甲立場。西甲聯盟主席特巴斯（Javier Tebas）更親自致函央視負責人，嚴厲譴責姆巴佩的行為：「我希望立即且明確地表達我們對球員姆巴佩行為的譴責。這是不可接受的行為，不代表我們賽事或西班牙足球的價值觀。我們理解此事在中國引發的憤慨，並對造成的冒犯深表歉意。」儘管西甲聯盟放低姿態發函致歉，但央視目前仍未鬆口恢復轉播，各方輿論與球迷依然群情激憤，要求西甲做出具體禁賽懲處。