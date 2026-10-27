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桃園新商場10/29開幕！小檜溪置地廣場佔地3500坪

▲小檜溪置地廣場位於桃園區春日路513號，是複合式商業大樓結合百貨商場與辦公空間，低樓層規劃約3500坪商場，5樓以上則以辦公空間為主。（圖／置地生活廣場 小檜溪 Landmark Life Plaza臉書）

小檜溪置地廣場進駐品牌有哪些？生活用品、服飾都能買到

美食品牌一次看！日式料理、下午茶通通有

▲小檜溪置地廣場預計10月29日正式開幕。（圖／置地生活廣場 小檜溪 Landmark Life Plaza臉書）

小檜溪置地廣場開幕優惠！多種品項買一送一

▲小檜溪置地廣場也攜手韓國文創品牌SECOND MORNING推出檸檬主題活動，現場將設置大型檸檬氣偶，並提供聯名造型點心與限定周邊贈品。（圖／置地生活廣場 小檜溪 Landmark Life Plaza臉書）

桃園人又有新商場可以逛了！位於桃園區春日路的「置地生活廣場・小檜溪」將於2026年10月29日正式開幕，3500坪商場內集結無印良品等24個購物與餐飲品牌，從日系生活雜貨、潮流服飾到日式豬排、咖哩及義大利麵，提供多元購物與用餐選擇。為迎接開幕，商場也將於10月29日至11月1日推出限時優惠，包含紅豆餅、手搖飲及義大利麵等買一送一活動，還有韓國人氣IP聯名贈品。本文也整理小檜溪置地廣場的開幕時間、進駐品牌及優惠資訊。桃園市區即將迎來全新購物據點！「置地生活廣場・小檜溪」（Landmark Life Plaza），位於桃園區春日路513號，預計10月29日正式開幕。這座複合式商業大樓結合百貨商場與辦公空間，低樓層規劃約3500坪商場，5樓以上則以辦公空間為主，提供周邊居民及上班族購物、用餐與休閒的新選擇。小檜溪置地廣場鄰近桃園觀光夜市及三民運動公園，周邊已有住宅、商店與生活設施。此次引進約24個品牌，涵蓋生活用品、服飾鞋款、親子商品、動漫玩具及各式餐飲。未來隨著桃園捷運綠線逐步完工，也有望為周邊商圈發展帶來新的動能。小檜溪置地廣場以日系生活品牌及日常購物需求為主要特色，包括無印良品、大創、Standard Products等品牌都將進駐，提供居家用品、收納小物、文具及生活雜貨，滿足不同消費需求。親子家庭則可前往日本母嬰用品品牌西松屋，選購嬰幼兒服飾、玩具與育兒用品；喜歡動漫及收藏公仔的民眾，也能到豬帽子尋找相關商品與周邊。服飾與鞋款方面，商場引進ABC-MART、SEOUL MATE、TATA、tiff及ANK等品牌，另有日本二手服飾連鎖品牌2nd STREET，提供不同風格的服裝、鞋款與配件選擇。除了購物，餐飲也是小檜溪置地廣場的特色之一。館內規劃多家日式及異國料理品牌，包括COCO壱番屋、京都勝牛、銀座杏子日式豬排、嚐嚐丼飯、好味食飯公司及義沐等。喜歡日式料理的民眾，可以選擇咖哩飯、炸牛排、豬排或丼飯；偏好義式餐點的消費者，則可前往義沐享用義大利麵。好味食飯公司也提供港式風味餐點，讓消費者有更多用餐選擇。甜點與飲品方面，則有卡啡那、喜樂紅豆餅、沏座茶飲及日出茶太進駐。無論是逛街途中想喝杯咖啡、購買點心，或是與親友聚會、享用下午茶，都能找到不同選擇。為慶祝小檜溪置地廣場開幕，多家餐飲品牌將於10月29日至11月1日推出限時優惠，品項包含紅豆餅、手搖飲、咖啡及義大利麵等，其中部分商品祭出買一送一活動。此外，現場還有韓國人氣IP聯名贈品，預計吸引民眾前往朝聖。小檜溪置地廣場也攜手韓國文創品牌SECOND MORNING推出檸檬主題活動，現場將設置大型檸檬氣偶，並提供聯名造型點心與限定周邊贈品。活動期間，會員消費不限金額，即可依規定兌換聯名造型雞蛋糕；單日消費滿1500元，可獲得餐桌隔熱墊與手套組；跨日累計消費達5000元，則可兌換便當三件組。此外，與大型檸檬氣偶合照並完成指定打卡任務，還有機會免費獲得刺繡貼紙。