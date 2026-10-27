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蔣萬安獲44.3%好感 沈伯洋討厭度破4成

若明天投票！蔣萬安拿48.6%支持度領先

選戰倒數一個月，台北市長選戰白熱化！部分民調顯示，台北市長蔣萬安支持度落後民進黨候選人沈伯洋，信民協會的數據更顯示兩人落差17%。今（27）日晚間《ETtoday民調雲》公布最新民調結果，蔣萬安獲得48.6%的民眾支持，沈伯洋則拿到41.1%，兩人相差7.5%。《ETtoday民調雲》在2026年10月21日至25日針對設籍於台北市且年滿20歲以上的民眾進行民調，經調查發現，台北市民對於蔣萬安的喜好度為44.3%（非常喜歡25.5%、有點喜歡18.8%）、討厭度為32.9%（非常討厭19.6%、有點討厭13.3%），另有22.8%表示「不喜歡也不討厭」。而沈伯洋喜好度為41.3%（非常喜歡27.8%、有點喜歡13.5%），討厭度為41.9%（非常討厭30.9%、有點討厭11.0%），另有16.9%表示「不喜歡也不討厭」。在當選看好度方面，51.3%民眾看好蔣萬安當選，40.9%看好沈伯洋，雙方差10.4%。其他候選人方面，郭璽的當選看好度為0.3%，蕭文乾為0.1%，唐新民為0.0%。此外，有5.3%的民眾表示「不知道／沒意見」，2.1%表示「都不看好」。另外，「一定會」去投票占87.3%、「可能會」占8.5%，合計投票意願達95.8%；相較之下，3.3%表示「不一定」、0.8%表示「不會」，另有0.1%表示不知道或沒有意見。倘若明天就是投票日，有48.6%的民眾會支持蔣萬安、41.1%的人支持沈伯洋。而其他候選人蕭文乾的支持度為0.2%，郭璽、林志成及唐新民均為0.1%。未表態的民眾則有8.7%。《ETtoday民調雲》於10月21日至25日，針對設籍台北市12個行政區、年滿20歲的民眾進行「台北市長選情調查」，共回收1,462份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.56%。以「手機簡訊」及「EDM」方式通知，進行封閉式網路問卷調查。