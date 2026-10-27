台灣果粉終於等到好消息！蘋果公司（Apple）昨（26）日宣布，人工智慧助理Siri AI將於2026年底前新增繁體中文支援。隨著iOS 27.2於26日正式推出，Siri AI已新增法文、日文、韓文、葡萄牙文及西班牙文等5種語言，年底前還將加入繁體中文、挪威文、土耳其文及越南文。本文也將整理亮點功能。
Siri AI新增5種語言！繁體中文預計年底前登場
根據蘋果官方新聞稿，Siri AI初期僅支援英文，此次配合iOS 27.2、iPadOS 27.2及macOS 27.2等系統更新，新增法文、日文、韓文、葡萄牙文及西班牙文，支援語言擴大至6種。
蘋果也已經確認，繁體中文、挪威文、土耳其文及越南文將於2026年底前陸續加入，屆時Siri AI支援語言將擴大至10種。不過，目前官方僅公布預計推出的時間範圍，尚未說明各語言的具體上線日期。
科技媒體《9to5Mac》推測，新一波語言支援可能隨12月推出的iOS 27.3更新開放，但這項說法仍屬外媒預測，並非蘋果已確認的時程。台灣用戶實際何時能使用繁體中文版本，仍有待官方公布。
Siri AI有哪些新功能？能讀取訊息、理解螢幕內容
與過去主要依靠語音指令操作的Siri不同，新版Siri AI整合Apple Intelligence技術，能理解使用者的個人情境，並從訊息、電子郵件及照片等內容中尋找相關資訊。
例如，當使用者想查詢朋友先前傳送的餐廳地址，不必再手動翻找聊天紀錄，而是可以直接向Siri提出需求，由系統協助搜尋相關資訊，讓操作更加直覺。
另一項重要升級是螢幕內容感知能力。Siri AI可以根據使用者目前螢幕上的內容回答問題，或協助執行相關操作。此外，新版Siri也能在系統內不同App之間執行更多任務，例如從頭撰寫電子郵件、編輯照片及分享內容，減少使用者在不同應用程式之間切換的步驟。
Siri AI仍處於Beta測試！須使用支援Apple Intelligence裝置
蘋果表示，Siri AI目前仍處於Beta測試階段，已隨iOS 27.2、iPadOS 27.2、macOS 27.2、watchOS 27.2及visionOS 27.2推出。使用者必須持有支援Apple Intelligence的裝置，並將Siri與裝置語言設定為目前支援的語言，才能使用相關功能。部分功能也可能因所在地區或語言而有所限制，未滿13歲的使用者則無法使用Siri AI。
此外，部分Apple Intelligence功能仰賴伺服器端AI模型運作，因此設有每日使用額度限制，涵蓋Siri AI、智慧照片編輯工具、「影像樂園」及「捷徑」中的部分雲端模型功能。每日額度會依功能、指令複雜度、系統需求及其他因素而有所不同。
蘋果指出，未來將提供付費擴充使用額度的選項，但目前尚未公布具體價格與方案細節。對台灣用戶而言，除了等待繁體中文正式開放，也須留意裝置相容性、語言設定及功能使用限制。
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根據蘋果官方新聞稿，Siri AI初期僅支援英文，此次配合iOS 27.2、iPadOS 27.2及macOS 27.2等系統更新，新增法文、日文、韓文、葡萄牙文及西班牙文，支援語言擴大至6種。
蘋果也已經確認，繁體中文、挪威文、土耳其文及越南文將於2026年底前陸續加入，屆時Siri AI支援語言將擴大至10種。不過，目前官方僅公布預計推出的時間範圍，尚未說明各語言的具體上線日期。
科技媒體《9to5Mac》推測，新一波語言支援可能隨12月推出的iOS 27.3更新開放，但這項說法仍屬外媒預測，並非蘋果已確認的時程。台灣用戶實際何時能使用繁體中文版本，仍有待官方公布。
Siri AI有哪些新功能？能讀取訊息、理解螢幕內容
與過去主要依靠語音指令操作的Siri不同，新版Siri AI整合Apple Intelligence技術，能理解使用者的個人情境，並從訊息、電子郵件及照片等內容中尋找相關資訊。
另一項重要升級是螢幕內容感知能力。Siri AI可以根據使用者目前螢幕上的內容回答問題，或協助執行相關操作。此外，新版Siri也能在系統內不同App之間執行更多任務，例如從頭撰寫電子郵件、編輯照片及分享內容，減少使用者在不同應用程式之間切換的步驟。
蘋果表示，Siri AI目前仍處於Beta測試階段，已隨iOS 27.2、iPadOS 27.2、macOS 27.2、watchOS 27.2及visionOS 27.2推出。使用者必須持有支援Apple Intelligence的裝置，並將Siri與裝置語言設定為目前支援的語言，才能使用相關功能。部分功能也可能因所在地區或語言而有所限制，未滿13歲的使用者則無法使用Siri AI。
此外，部分Apple Intelligence功能仰賴伺服器端AI模型運作，因此設有每日使用額度限制，涵蓋Siri AI、智慧照片編輯工具、「影像樂園」及「捷徑」中的部分雲端模型功能。每日額度會依功能、指令複雜度、系統需求及其他因素而有所不同。
蘋果指出，未來將提供付費擴充使用額度的選項，但目前尚未公布具體價格與方案細節。對台灣用戶而言，除了等待繁體中文正式開放，也須留意裝置相容性、語言設定及功能使用限制。