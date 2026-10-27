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明華園戲劇總團將於11月1日晚間7時回到故鄉屏東，在屏東縣民公園演出睽違33年重新開箱的經典大戲《李靖斬龍》，由當家小生孫翠鳳親自領軍，攜手總團精銳陣容及青年演員同台飆戲。演出採自由入場，當天下午4時起還有近百攤市集，邀請民眾走進戶外看大戲、逛市集、品美食，共享藝文盛宴。《李靖斬龍》取材自唐代將領李靖的故事，透過兄弟情誼、忠誠與背叛，以及理想與權力之間的衝突，刻畫英雄人物面對命運時的抉擇。劇情高潮迭起，結合精湛身段與富有張力的唱腔，呈現傳統歌仔戲的深厚底蘊與戲劇魅力。明華園戲劇總團表示，此次演出以「經典翻新」為核心，在保留原作表演特色及傳統曲藝精髓的同時，融入現代舞台設計、燈光、影像與特效等元素，打造兼具傳統韻味與創新視覺效果的舞台呈現，帶給觀眾耳目一新的觀賞體驗。此次演出也展現明華園推動世代傳承的成果，由孫翠鳳帶領新一代表演人才共同登台，讓經典作品延續藝術生命力，呈現臺灣歌仔戲傳統與創新並進的蓬勃活力。屏東縣政府文化處歡迎民眾提前到場參與市集活動，並於晚間欣賞精彩演出。