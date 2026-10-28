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歌手家家和相信音樂14年合約到期，據傳家家常因貪杯誤事，相信音樂心寒不再續約，有次公司同事提醒隔天要飛中國工作，千萬不能喝酒，但家家還是小酌怡情，結果隔天經紀人去家裡接她準備到機場，過了許久都不見人影，衝進房門發現她還躺在床上呼呼大睡，甚至行李也沒收。家家因為喝酒耽誤工作的事情不只一樁，根據《鏡週刊》報導，去年9月家家在台北Legacy舉辦的演唱會上，高唱經典名曲〈命運〉時，氣息不穩，高音也很吃力，讓歌迷傻眼，甚至有人爆料，當天演唱會1個半小時就唱完14首歌，宛如在趕火車。還有一次是公司重要的演唱會，有許多歌手集結在一起，前一天同事就叮嚀家家不要喝酒，沒想到她隔天睡過頭，出現時妝髮也不完整，還讓其他藝人救場。麻煩到自家藝人就算了，家家某次要飛中國演出，經紀人一早抵達她家樓下準備接人，未料等了許久不見人影，只好上樓看看狀況。經紀人房門一開，發現家家還在呼呼大睡，行李也沒收，經紀人趕緊叫她起床，急忙收拾行李，出門前還找不到護照，差點趕不上飛機。為了家家，公司連換了2、3個經紀人，但都沒有人能治得了她。先前家家在《天賜的聲音》表現突出，節目積極再邀約，家家卻以錄影時間太長、太累婉拒，讓所有人傻眼。如今相信音樂不再續約，家家情緒低落，對酒精的依賴只增不減，不過在姊姊紀曉君的陪伴下逐漸走出，現在工作由紀曉君經紀人暫代，對此相信音樂則回應，「雙方合約已經到期。」並未多著墨不續約的細節。