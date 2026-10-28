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湖人VS拓荒者：不敗金身對決！唐西奇率隊衝4連勝

塞爾提克VS籃網：綠衫軍火力回溫！塔圖姆聯手喬治有看頭

馬刺VS國王：文班亞馬領銜黑衫軍！強碰國王尋求連勝

尼克VS活塞：衛冕軍陷入進攻寒冬！活塞開季3連勝尋求突破

NBA 10/28賽程一次看

對戰組合 比賽時間 (台灣時間) 布魯克林籃網 (Nets) vs. 波士頓塞爾提克 (Celtics) 7:30 AM 底特律活塞 (Pistons) vs. 紐約尼克 (Knicks) 8:00 AM 沙加緬度國王 (Kings) vs. 聖安東尼奧馬刺 (Spurs) 8:00 AM 波特蘭拓荒者 (Trail Blazers) vs. 洛杉磯湖人 (Lakers) 11:00 AM

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

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美國職籃（NBA）今（28）日賽程有4場精采對決。其中最具話題性的焦點，莫過於開季保持不敗金身的洛杉磯湖人隊由「新三巨頭」唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與凱斯勒（Walker Kessler）領軍於主場迎戰波特蘭拓荒者隊。此外還有文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的聖安東尼奧馬刺將與國王交手。《NOWNEWS》特別為球迷整理今日重點觀賽前瞻與戰況焦點。開季保持不敗金身的洛杉磯湖人隊（3勝0敗）將於主場迎戰波特蘭拓荒者隊（2勝0敗）。湖人本季在少了詹姆斯後，由唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）擔綱後場雙核，唐西奇前3戰繳出場均34.3分、7.3籃板、8助攻的恐怖數據，包括上一場狂飆52分的大三元演出；搭配里夫斯場均26.7分、超過6成的三分命中率，以及新世代禁區悍將凱斯勒（Walker Kessler）的護框能力，湖人展現出極強的進攻宰制力。拓荒者本季則打出極具衝擊力的快節奏球風，由莫蘭特（Ja Morant）與里拉德（Damian Lillard）組成後場雙槍，搭配鋒線核心阿夫迪亞（Deni Avdija）場均22分、8.5籃板的全能表現，開季連剋太陽與國王收下2連勝。明日兩軍交手，湖人能否有效掌控比賽節奏、壓制拓荒者的轉換快攻，將是延續不敗金身的關鍵。近期狀態強勢回升的波士頓塞爾提克隊，在收下2連勝且上一場大勝公牛35分後，明日將坐鎮主場迎戰苦吞3連敗的布魯克林籃網隊。雙核塔圖姆（Jayson Tatum）與喬治（Paul George）展現極佳進攻效率，老將喬治連續3場得分突破15分且場均貢獻2.3次抄截，防守端影響力十足；塔圖姆雖三分命中率略有起伏，但場均全能輸出依舊是戰術核心。綠衫軍此役要延續攻守節奏，避免被近況低迷的籃網爆冷。剛在上一場擊敗獨行俠收下本季首勝的聖安東尼奧馬刺隊，明日將於主場迎戰吞下3連敗的沙加緬度國王隊。馬刺由文班亞馬（Victor Wembanyama）展現禁區威嚇力，場均狂送4次火鍋並攬下11籃板，搭配卡斯爾（Stephon Castle）、哈珀（Dylan Harper）與福克斯（De'Aaron Fox）組成的後場，正逐漸磨合出極佳的戰術默契。面對重建中且防守端存在空隙的國王隊，馬刺勢必要利用對位優勢與防守輪轉擊退對手、力拚連勝。衛冕軍紐約尼克隊開季狀態跌破眾人眼鏡，吞下一波3連勝低潮，陸續不敵76人、塞爾提克與魔術。尼克目前場均僅能拿到116.1分以下的低迷火力，團隊進攻嚴重流失，其中先發主力布里奇斯（Mikal Bridges）前3戰場均僅進帳3.3分。反觀底特律活塞隊本季展現黑馬氣勢，開季豪取3連勝展現頂級的防守實力與戰術執行力。即便先發主力中鋒杜倫（Jalen Duren）因腿筋傷勢缺陣，活塞仍憑藉優異的團隊防守與快節奏攻守轉換一路挺進，此役坐鎮主場迎戰狀態低迷的衛冕軍，活塞將全力拉下尼克、力衝開季4連勝。