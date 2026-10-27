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M6 iMac七彩外觀登場！台灣售價47,990元起

▲新款iMac搭載M6晶片，新款iMac外觀方面延續一體成形的設計。（圖／蘋果官網）

M6 iMac效能升級！AI運算比M4快5倍

M6 iMac支援Wi-Fi 7、藍牙6！SSD讀寫速度提升

▲全新M6晶片的iMac搭載10核心CPU與10核心GPU的版本售價47,990元起，台灣預計11月6日正式發售。（圖／蘋果官網）

蘋果（Apple）今（27）日晚間發表搭載全新M6晶片的iMac，從上一代M4直接升級，主打更強大的AI運算與圖形處理效能。新款iMac配備雙16核心神經網路引擎，裝置端AI效能相較M4最高提升5倍，並支援Wi-Fi 7、藍牙6及2.5Gb乙太網路。外觀則提供藍色、綠色、粉紅色、黃色、紫色、橙色及銀色等七種選擇。M6晶片的iMac新款iMac搭載M6晶片，新款iMac外觀方面延續一體成形的設計，提供藍色、綠色、粉紅色、黃色、紫色、橙色及銀色等七種配色，讓消費者依照個人喜好挑選。台灣上市資訊方面，新款iMac將於10月29日起開放預購，搭載10核心CPU與10核心GPU的版本售價47,990元起；搭載12核心CPU與12核心GPU的版本則為57,900元起，預計11月6日正式發售。新款iMac搭載M6晶片，在日常生產力、圖形處理及AI運算等方面都有顯著提升。根據蘋果公布的數據，相較搭載M1晶片的iMac，新款機型執行Microsoft Excel等應用程式的速度最高提升2.5倍；與M4機型相比，效能最高提升1.5倍，讓使用者能更快速處理日常工作。在圖形處理方面，新款iMac執行Affinity影像編輯等工作時，相較M1機型的效能最高提升3.3倍，與M4機型相比則最高提升2倍。遊戲方面，光線追蹤效能相較M4最高提升2倍，能帶來更出色的畫面表現。AI運算也是此次升級重點。蘋果指出，新款iMac在LM Studio進行提示詞處理時，裝置端AI效能相較M1機型最高提升12倍，比M4機型快達5倍，讓使用者能更有效率地執行AI模型，同時兼顧資料隱私。除了處理器效能升級，新款iMac也強化連線與檔案處理能力，支援Wi-Fi 7、藍牙6及2.5Gb乙太網路。有線網路連線速度相較前一代最高提升2.5倍，有助於加快大型檔案傳輸、提升高解析度影音串流的流暢度，也能滿足遊戲及企業工作流程的需求。儲存效能方面，新款iMac的SSD讀寫速度最高提升至前一代的2倍，應用程式啟動、照片圖庫載入及影片專案讀取等操作也能更加迅速。蘋果並指出，若與搭載Intel處理器的iMac相比，新款機型效能最高可提升18倍。隨著macOS 27及Apple Intelligence功能整合至各項應用程式，新款iMac也將提供更強大的AI使用體驗，讓使用者能在日常工作與創作流程中更有效率地運用相關功能。