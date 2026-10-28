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丹佛金塊隊今（27）日在主場波爾體育館（Ball Arena）以114：134慘遭開季3連敗的金州勇士隊痛宰20分，開季戰績滑落至1勝2敗。更讓全隊難以接受的是，這已經是金塊隊連續第2個主場比賽遭到自家球迷漫天狂噓。面對滿場觀眾在落後時爆發的巨大噓聲，金塊當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）賽後受訪時終於按捺不住怒火，罕見說出重話砲轟：「球迷竟然噓自己的球隊……我認為他們根本不是真正的球迷！」此役金塊在下半場防線全面崩潰，被勇士隊狂轟74分，末節甚至一度落後達20分以上，主力前鋒戈登（Aaron Gordon）更因抗議裁判連吃2次技術犯規遭到驅逐出場。眼見球隊打得荒腔走板，現場金塊球迷毫不留情，在比賽中多次對著場上自家球員狂狂開噓。這已是丹佛球迷連續兩場在主場對球隊喝倒采。上一場對鵜鶘時主場觀眾就曾開噓，今天慘敗給勇士更是噓聲震天。賽後接受媒體聯訪時，連拿多座MVP的約基奇對球迷的反應表達強烈不滿：「我以前從來沒遇過這種事。我過去曾在只有10個人、50個人、100個人面前打過球……不管多少人我都打過，但我很不習慣這種對待。球迷竟然在噓自己的球隊……我不認為他們是真正的球迷。」相較於約基奇的直接砲轟，金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）則試圖在球員與球迷之間扮演和事佬，表示自己能理解兩方的立場。阿德爾曼坦言：「這件事我能從兩個角度來看。我能理解約基奇的觀點，畢竟這只是賽季剛開始，他在這裡效力了這麼長的時間，我相信我們球隊在過去10年裡是全聯盟贏下最多主場比賽的球隊。開局確實打得很糟糕，但我們以前也曾經歷過糟糕的開局，最後依然逆轉贏下比賽，就像上一場我們做到的一樣。所以我能理解球迷對目前場上表現的不滿，但賽季還很漫長。」金塊隊開季至今在防守整合與陣容磨合上問題頻傳，攻守兩端皆未展現昔日冠軍勁旅的霸氣。如今連兩場主場遭遇自家球迷倒戈喝倒采，也讓球隊開季氣氛變得耐人尋味。