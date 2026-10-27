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▲許琡婷全文。（圖／許琡婷臉書）

第61屆金鐘獎頒獎典禮昨（26）日圓滿落幕，許琡婷25日以《下半場練習生》榮獲「紀實節目主持人獎」，不過當晚她的致詞嚴重超時，即使螢幕已經出現逾時提醒，仍以「我快講完了」堅持說完全部感言，甚至連姊夫都搬出來感謝，對此，許琡婷今天發文鄭重道歉，「對於我犯的錯誤，我絕對認真檢討、絕不再犯！」許琡婷稍早在臉書發文，對於自己的得獎感言講了4分23秒，嚴重超過大會規定的90秒，造成主辦方困擾、甚至使典禮超時坦言很抱歉，「我為我自己的過錯，向金鐘獎主辦單位、以及在場每一位參與者致上最大歉意，我真的非常抱歉。」此外，許琡婷也承諾，對於自己犯下的錯誤，絕對會認真檢討、絕不再犯，但她也向未來的金鐘獎主辦單位提出建議，希望可以考慮在各方面條件都允許的情況下，適度增加得獎者發表感言的時間。許琡婷舉例，本屆金鐘獎節目類有22個獎項，每個獎項得獎感言限制是90秒以內，計算後有33分鐘是留給得獎者發表得獎感言的時間，如果以典禮總時長三小時來對比，給得獎者說話的時間不到20%，「以上建議，誠摯提出，與我犯的錯誤無關。我錯了！就是錯了！ 琡婷虛心接受所有指教與批評」。