今彩539第115000260期今（27）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出2注，800萬元獎落台中市、台南市，貳獎部分則開出201注，每注中獎獎金2萬元。
10月27日今彩539頭獎開出彩券行
台中市北屯區水湳里中清路二段81號1樓－聚財發商行
台南市新營區忠政里民治路48號1樓－金賀野彩券行
🟡10月27日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：08、14、16、34、38、41，特別號09。
49樂合彩：08、14、16、34、38、41。
今彩539：02、06、15、27、28。
39樂合彩：02、06、15、27、28。
3星彩：698。
4星彩：7436。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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台南市新營區忠政里民治路48號1樓－金賀野彩券行
大樂透獎號：08、14、16、34、38、41，特別號09。
49樂合彩：08、14、16、34、38、41。
今彩539：02、06、15、27、28。
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3星彩：698。
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※派彩結果以台彩官網資料為主。