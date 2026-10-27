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美股本周能否收復上週頹勢備受關注，美股主要指數週二（27日）早盤跟進亞股走勢上揚，費城半導體指數上揚170點。美股主要指數早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數平盤震盪；那斯達克指數小漲98點；標普500指數小漲8點；費城半導體指數勁揚170點，漲幅1.5%。個股部分，台積電ADR小漲1.5%，博通與AMD分別上揚2%和3%；記憶體族群美光、SK海力士ADR小漲1%；光通訊三雄Lumentum、Coherent、祥茂光電皆上揚超過3%。根據路透針對數百名經濟學家進行的最新調查顯示，全球高通膨將一路延續至明年。經濟學家日益擔憂，物價上漲壓力恐將不再僅限於中東衝突引發的能源成本飆升，而是會進一步深植固化。自去年以來，全球在人工智慧（AI）技術領域已投入超過1兆美元的資金，這讓部分經濟體在家庭面臨生活成本緊縮、且通膨衝擊牽動各國政局之際，展現出更強的韌性。多數央行目前僅升息數次甚至尚未升息，但若通膨壓力擴大，後續恐有更多升息措施。近幾個月全球債券市場的拋售潮，也透過推高殖利率進一步緊縮了金融情勢。原油價格自10月7日以來便持續站穩每桶100美元大關，上週更觸及逾117美元的六個月新高；自美以與伊朗爆發戰事近八個月以來，累計漲幅已超過60%。即便利空預期早有心理準備、不認為戰事會迅速落幕的預測人士，鑑於全球經濟成長展現的韌性，如今也對通膨死灰復燃表達了更深切的擔憂。路透社本月在全球調查的500多名經濟學家中，針對受訪的50個經濟體，已分別上調其中31個經濟體的2027年通膨預測，並調高了其中23個經濟體的成長預測。匯豐銀行（HSBC）全球首席經濟學家亨利（Janet Henry）指出：「我對通膨問題的擔憂正再度大幅升高。中東局勢拖延與升級的時間越長、整體物價籃子的壓力累積得越重，通膨不僅飆高、甚至演變成更長期問題的可能性也就越大。」