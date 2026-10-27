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韓國男團BIGBANG前成員勝利（本名李昇炫）近日被韓媒爆料，35歲的他已經和20多歲的圈外女友有了愛的結晶，小倆口即將迎來第一胎男寶寶，且兩人計畫等小孩出生後就舉辦婚禮。據韓媒《Gray News》報導，勝利的女友A某目前懷孕當中，據悉，胎兒的性別為男孩，預產期在明年的1月份，且勝利和女友已經在首爾江南區準備好新婚房，預計將在孩子出生後舉行婚禮，不過相關消息尚未經本人證實。報導指出，之所以會有勝利即將升格父親的消息，是因為本人接受採訪訪時，無意間透露一句「我有家人要保護」，媒體才去明查暗訪，發現勝利早就有女友，且女方懷有身孕。勝利在2006年以BIGBANG成員身分出道並迅速走紅，但在2019年因為被指是「Burning Sun 事件」的核心人物而離開團體，也退出演藝圈至今，他因為涉嫌性交易、媒介性交易、違反性暴力處罰法、賭博等9項罪名被移送法辦，2022年5月經最高法院判處有期徒刑1年6個月，服刑後於2023年2月出獄。