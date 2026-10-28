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▲ 黃偉哲表示，公共鋼琴在全台各地已有不少案例，而台南車站的公共鋼琴能吸引眾多音樂愛好者前來交流，甚至促成知名音樂人參與演出，令人感動。（圖／南市府提供）

台南車站新站地下一樓設置的公共鋼琴，近日吸引各地音樂好手前往演奏，掀起音樂交流熱潮。知名音樂人林隆璇今（27）日晚間與其系上學生、曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，在車站帶來四手聯彈演出，吸引大批旅客駐足欣賞。台南市長黃偉哲也特別到場聆聽，與民眾共享音樂時光，期盼透過公共空間與民間藝文力量，展現台南多元的文化藝術魅力。黃偉哲表示，公共鋼琴在全台各地已有不少案例，而台南車站的公共鋼琴能吸引眾多音樂愛好者前來交流，甚至促成知名音樂人參與演出，令人感動。他感謝林隆璇師生及民眾的熱情參與，並指出台南除了美食，也擁有豐富的文化藝術能量，期盼透過民間自發的音樂交流，讓更多人看見台南的文化魅力。黃偉哲指出，由於演出適逢下班、下課尖峰時段，現場聚集不少民眾，市府已協調台鐵、鐵路警察及相關人員加強秩序維護。他也呼籲民眾欣賞演出時，留意旅客進出及通行動線，讓音樂交流與車站交通運作相互兼顧。林隆璇現任台南應用科技大學流行音樂系主任，曾參與《流言》、《你那麼愛她》、《白天不懂夜的黑》等多首知名歌曲創作，近年積極投入音樂教育。其學生陳俊豪曾獲總統教育獎，近期在台南車站演奏《青花瓷》的影片引發網路關注，前總統蔡英文也曾留言肯定他持續追求音樂夢想的精神。此次師生共同演出《青花瓷》、《我愛你這樣深》及《你那麼愛她》等歌曲，吸引旅客駐足聆聽、隨旋律合唱，現場氣氛溫馨。台南車站公共鋼琴自開放使用以來，吸引不同年齡層的民眾前往演奏，曲目涵蓋古典、流行及動漫歌曲，逐漸形成音樂交流熱潮。包括音樂YouTuber江老師、在社群爆紅的鋼琴小王子「Kiwi」弟弟等，也陸續前往演出，讓車站大廳成為旅客與音樂愛好者共享的公共音樂空間。南市府表示，公共鋼琴讓民眾在日常交通場域中也能親近音樂，透過演奏者與聽眾自然交流，為車站增添藝文氣息。期盼未來在兼顧旅客通行及車站秩序的前提下，持續匯聚民間藝文能量，讓台南車站成為交通運輸與藝術交流並存的城市空間。