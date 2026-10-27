等到我們打出一波10連勝之後，那些聲音又會怎麼說呢？

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進攻空間極度擁擠：雙塔功能重疊

外線火力崩盤 射手集體迷航

防守磨合脫節 防守效率暴跌

回擊外媒看衰 阿德巴約：10連勝又會怎麼說？

邁阿密熱火今夏重磅引進「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），並找來歷史射手湯普森（Klay Thompson），與原有的阿德巴約（Bam Adebayo）組成球星陣容，但開季4連敗，寫下隊史近19年來最差開局。儘管字母哥表現出眾，對獨行俠甚至打出29分大三元成績，但並未轉化到勝利上。從數據層面看，可以統整為進攻空間不佳、外線火力慘澹與攻防失衡3大原因。阿德巴約稍早受訪時，則強勢回擊質疑，「字母哥 + 阿德巴約兩人都需要持球進攻或在中低位發揮。阿德巴約開季前4戰狀態極其低迷，場均僅11.8分，命中率40%，三分命中率16.7%，在字母哥佔據絕對球權情況下，阿德巴約缺乏外線威脅，戰術上又被分配到底角，導致對手可以肆無忌憚地收縮禁區，進攻動線完全塞爆。原本引進湯普森是為了替字母哥拉開空間，但K湯開季前4場37投12中，三分33投11中），場均僅10分，無法提供穩定的外線牽制力。另一方面，熱火今夏本來就沒有補上太多射手，全隊三分球命中率落居聯盟後段班，僅約30.3%，當對手死守禁區時，熱火完全無法用外線懲罰對方。熱火過去引以為傲的「鐵血防守」，在全新陣容下完全失靈。字母哥與阿德巴約在換防、護框及補位上的分工尚未建立默契；加上外線防守線被輕易突破，先發陣容的防守效率，一度慘跌至聯盟墊底水準。與獨行俠比賽結束後，字母哥賽後直言隊友們在場上「太客氣」，尚未找到彼此最舒服的打球節奏，球權輪轉常在第四節陷入停滯，以對獨行俠109：113輸球為例，熱火全場罰球25投僅14中，命中率僅56%，光是罰球就白白丟掉11分，直接送走逆轉機會。此外，當字母哥與阿德巴約同時在場時，熱火每100回合淨負－31.6分，進攻效率101.3、防守效率132.9，全部都為全聯盟墊底水準。ESPN報導直言，「這支熱火全新的前場雙星組合，現階段搭檔效果堪稱災難。」有別於外界看衰，阿德巴約稍早受訪時，則強勢回擊質疑，「開季前，我會有期待，顯然外界對我們也有很高的期待。」這位全明星中前鋒坦言，「等到我們打出一波10連勝之後，那些聲音又會怎麼說呢？」