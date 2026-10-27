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▲2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日再度於衛武營盛大登場，今年活動全面升級。（圖／高市府教育局提供）

2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日再度於衛武營盛大登場，延續2025年吸引60萬人次參與的熱潮，今年活動全面升級，不僅推出更絢麗的360度南瓜燈光秀，更將迎來神祕新變化，還規劃九大主題專區、兩天限定親子裝扮星光大道、全新親子互動「裝扮基地」，以及YOYO、MOMO、小公視與紙風車劇團等精彩演出，台鋼雄鷹啦啦隊女孩Nina、千千也將現身點燈儀式。陳其邁市長表示，去年萬聖節活動獲得熱烈迴響，今年再度擴大規劃，從燈光展演、主題場景到親子互動及藝文演出，全面提升活動豐富度，今年也是大南瓜最後一次展出，邀請市民朋友把握機會前來道別，為這段共同回憶留下美好句點，也歡迎全國民眾相約衛武營，一起感受熱鬧又充滿驚喜的萬聖節氛圍。教育局表示，今年活動以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，延續去年深受歡迎的南瓜燈光秀，進一步升級燈光秀展演效果，打造更具視覺震撼的節慶亮點，現場同步規劃九大主題打卡專區，讓民眾從不同角度感受萬聖節的奇幻魅力。此外，今年特別以「親子裝扮星光大道」取代傳統遊行，安排兩天限定活動。今年首度參考兒童節活動模式，推出親子互動體驗區「裝扮基地」，由家長陪伴孩子運用現場提供的材料包，共同製作專屬萬聖節裝扮配件，完成的作品還能帶回家珍藏，讓孩子不只是活動的參與者，更能親手打造自己的萬聖節造型，留下獨一無二的節慶記憶。舞台演出同樣精彩可期，今年規劃親子雙舞台，邀請YOYO、MOMO及小公視等深受孩子喜愛的節目團隊與哥哥姊姊登台同歡，並搭配親子觀眾熟悉的紙風車劇團帶來精彩演出。市集部分則結合衛武營文化中心特色與能量，以文青時尚風融合神祕鬼怪元素，規劃超過250攤特色市集，涵蓋休閒、文青及傳統在地風格。教育局也提醒，活動期間預期將吸引大量人潮，為減少交通壅塞、提升往返便利性，建議民眾多加利用捷運及公車等大眾運輸工具前往衛武營。更多活動資訊將陸續公布，請民眾持續關注高市府教育局相關訊息。