張政禹笑說，每次對上中信兄弟，都很期待跟弟弟對決，「弟弟打安打，我也要打安打，互相競爭的感覺」，張政禹還會透過特殊守備站位，全力阻止弟弟上壘。

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張政禹防守特別認真 不讓弟弟張士綸敲安

我們好勝心都很強，不想讓對方太好過，當他在打，因為我是游擊手，要去Hold旁邊的隊友，我會跟隊友說：『他等一下會打到那裡，守過去一點！前面一點！』之類的，不想要讓他上壘，因為他2好球就會開始巧打。

「張家兄弟」張政禹、張士綸今年成為中職最火紅的兄弟檔，兩人前段時間受邀《NOWNEWS今日新聞》節目野球名人房，同台暢談兩人在場上的有趣互動，談到與弟弟在場上互相競爭的過程，張政禹笑說，跟中信兄弟比賽都很開心，「上半季我們運氣比較好，下半季他們運氣比較好，就互相，剩下就是很期待我們對決，弟弟打安打，我也要打安打，互相競爭的感覺。」主持人黃忠義還觀察到，張政禹每次在弟弟打擊時，都會特別認真防守、把跨步做大，張政禹笑說確實如此，「張士綸也點頭認為，自己也會特別積極防守哥哥打過來的球，「連界外球飛出去那種，都會衝到牆邊，想要把他接住。」雖然兩人互相競爭，但哥哥張政禹仍稱讚弟弟，「我都想盡量不讓他上壘，但他還是很強啦！都有辦法打到沒有人的地方。」