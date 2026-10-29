聯名EATDONUT生甜甜圈推出「蜂蜜優格麝香葡萄」、「青茶柚子麝香葡萄」2款限定新品。

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麝香葡萄迎來甜甜價！台灣人一年狂嗑逾573萬公斤

▲韓國出口的葡萄有9成來自慶尚北道。而台灣則為韓國葡萄的第一大出口市場。（圖／K-FOOD Industry Bureau提供）

台灣人最多一年可以吃進573.7萬公斤韓國葡萄。

▲位於韓國東南部的慶尚北道，是韓國麝香葡萄的最大產地。（圖／K-FOOD Industry Bureau提供）

▲左起：啦啦隊朴旻曙Mingo、慶尚北道食品韓流產業局局長具光謨。（圖／記者蕭涵云攝）

韓國麝香葡萄怎麼挑選？啦啦隊Mingo推廣大使來教你

▲韓國慶尚北道麝香葡萄，外盒有Product of Korea字樣，或產地韓文標示경상북도。（圖／K-FOOD Industry Bureau提供）

韓國麝香葡萄聯名EATDONUT！2款限定生甜甜圈開賣

▲韓國慶尚北道 x EATDONUT麝香葡萄聯名生甜甜圈，「蜂蜜優格麝香葡萄」、「青茶柚子麝香葡萄」，皆為110元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲韓國慶尚北道麝香葡萄秋季最豐美香甜，限定EATDONUT生甜甜圈開賣中。（圖／記者蕭涵云攝）

近期麝香葡萄價格走跌，掀起搶購熱潮，根據「K-FOOD Industry Bureau（慶尚北道食品韓流產業局）」表示，韓國出口的葡萄有9成來自慶尚北道，今年特邀啦啦隊成員朴旻曙（Mingo）擔任推廣大使，並主打碩大飽滿、Q彈多汁聞名的韓國慶尚北道產麝香葡萄，受到台灣消費者喜愛。隨2026年麝香葡萄因盛產等因素價格大跳水，台灣傳統市場甚至出現每台斤180至230元的平易近人價格，掀起水果控瘋搶，也讓「麝香葡萄」瞬間躍升Google熱門搜尋關鍵字。而在韓國，出口的葡萄有高達9成皆來自慶尚北道。當地氣候宜人、土壤肥沃，尚州、金泉都是主要產地，種植出的麝香葡萄皮薄無籽咬勁好、帶有宛如玫瑰與荔枝的淡雅香氣，紮實糖蜜又清脆多汁。根據 「K-FOOD Industry Bureau（慶尚北道食品韓流產業局）」資料，台灣是韓國葡萄的第一大出口市場，為此台韓兩地代表Fullbloom Taiwan執行董事賴文華、慶尚北道食品韓流產業局局長Mr. Koo Kwang-mo具光謨，持續簽署長期合作，共同在台推廣韓國慶尚北道麝香葡萄。現在秋季正是韓國慶尚北道麝香葡萄最豐美香甜的季節，台灣可以在萬家福、全聯等連鎖超市，甚至傳統批發市場、萬泰水果零售門市及網路銷售通路，都能輕鬆買到。啦啦隊女神Mingo受邀擔任推廣大使，分享如何辨識慶尚北道產麝香葡萄。Mingo表示，「購買時可認明包裝外箱或塑膠盒上印有『Product of Korea』字樣，並從產地欄位確認『慶尚北道』或韓文『경상북도』字樣」，輕鬆買到正宗美味。位於台北松江南京商圈的露營車造型人氣甜點店「EATDONUT」，近期以獨家「六倍乳」工法與曾引爆排隊話題的限量「杜拜巧克力」口味廣受年輕人喜愛。今年秋季，慶尚北道食品韓流產業局特別與EATDONUT合作聯名生甜甜圈，EATDONUT主廚朱安廷分享，「韓國慶尚北道產的麝香葡萄，吃起來有點像果凍的口感，自己的小孩也很喜歡」。為此，他保留了完整麝香葡萄入餡，「蜂蜜優格麝香葡萄」搭配蜂蜜檸檬優格的酸香與奶香，中間層次的紫蘇帶出草本氣息、平衡風味；淡雅茶香的「青茶柚子麝香葡萄」，則以茉莉青茶為基底，襯托麝香葡萄的甜香、柚子的清新酸香，清爽不膩。韓國慶尚北道 x EATDONUT 麝香葡萄聯名生甜甜圈，「蜂蜜優格麝香葡萄」110元、「青茶柚子麝香葡萄」110元，即日起至11月30日於門市限定開賣，想嚐鮮的甜點控與葡萄迷千萬別錯過。