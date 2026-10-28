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法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）近期受訪談及關於自己在網路社群的迷因圖時，直言喜歡自己的臉被貼在「中國獨裁者」的圖上，暗示喜歡自己被P成毛澤東迷因圖。意外觸動中國人毫無標準的敏感帶。中國從企業到官媒和政府紛紛跳出來抨擊，姆巴佩在稍早發出聲明致歉。包含美聯社和路透等歐美媒體對此噤聲，皆不願用獨裁者敘述毛澤東。美媒福斯則直接指出，毛澤東就是共產獨裁者，還調侃了姆巴佩跪得太快。根據福斯新聞報導，姆巴佩最廣為人知的綽號之一是「獨裁者」，源於他在球場上的主宰力以及在全球足壇的巨大影響力。在《The Bridge》近期訪談中，姆巴佩坦言，最令他覺得好笑的迷因是「一段影片裡有個人，我想是某位中國獨裁者，然後他們把我的臉合成上去了」。當節目畫面切換至一張將姆巴佩的臉疊加在貌似毛澤東畫像上的迷因圖時，姆巴佩露出了微笑。姆巴佩擔任代言人的兩家中國消費品牌，包含東鵬飲料與蒙牛乳業，在姆巴佩這段影片被公開後，雙雙宣布與其終止合作。飲料製造商東鵬亦聲明全面切斷與姆巴佩的關係。中媒《豆豆體育》粗略估算，姆巴佩在中國國內光是蒙牛、妙可藍多、小紅書、東鵬「補水啦」等代言，合約總額就逼近5000萬元人民幣（約合新台幣2.2億元）。中國官媒中央廣播電視總台（CCTV）也宣布停止在中國境內轉播皇家馬德里的賽事，連同包含20支球隊的西甲全數賽事也一併停播。在中國官方與市場的強烈反彈下，西甲聯盟與姆巴佩迅速屈服於壓力並接連發表致歉聲明。西甲聯盟於週二發表聲明表示：「對於姆巴佩近期的言論在中國球迷群體中造成的冒犯，西甲深表遺憾。這些言論純屬其個人立場，並不代表西甲聯盟。在聯盟的制度責任範圍內，我們代表西甲聯盟及旗下所有俱樂部致上歉意。」不到一小時後，姆巴佩隨後透過社群媒體向數百萬追蹤者發布道歉聲明。聲明開頭寫道：「在最近的一次受訪中，我對一張涉及我個人的圖片做出了回應。我的言論欠缺考量，我現在明白這傷害了許多在中國以及全球各地的華人社群。對於我的話語所冒犯到的所有人，我深表歉意。這絕非我的本意。我對中國人民及其歷史懷有崇高的敬意，並致上最誠摯的歉意。」福斯則諷刺，姆巴佩如預期地屈服中國贊助商；在談到毛澤東時，福斯更明確的使用「共產主義獨裁者」的身分形容毛澤東在1949年至1976年於中國的統治，點出毛澤東政權導致數千萬人喪生。此外，福斯新聞還回溯了2019年的「莫雷事件」，與此事幾乎如出一轍，2019年，時任休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在社群平台推特（現為X）發布了一張圖片，聲援香港爭取民主的抗議者，圖片上寫著：「為自由而戰，與香港站在一起」（Fight For Freedom. Stand With Hong Kong.）。中國當時的反應極其迅猛且強烈。火箭隊的大多數中國贊助商迅速中止合作，央視停播NBA賽事約一年，中國政府甚至向NBA總裁席佛（Adam Silver）施壓要求開除莫雷。席佛當時堅定捍衛莫雷的言論自由權，但同時也對該則貼文冒犯了部分中國球迷乃至中國領導層表示理解。福斯也藉機調侃球星詹姆斯（LeBron James）當時採取了截然不同的立場，身為與中國具有龐大商業利益關聯的Nike簽約運動員，為了中國龐大利益跳出來批評莫雷。