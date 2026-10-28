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石二鍋「感蝦卡」優惠！月月送白蝦吃整年 獲得方式一覽

▲石二鍋全新湯「石頭魷魚鍋」與「石頭燒酒鍋」。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

爽領石二鍋「菜盤免費升級」兌換券！官方LINE好友優惠

▲石二鍋歡慶百店里程碑。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

實現吃火鍋戴浴帽願望！石二鍋送「一把罩浴帽」

雞湯大叔：全新蔬食吧吃到飽！台中文心秀泰店亮相

飯麵自由搭、點心自己拿」用餐體驗，將蔬菜依紅、 橙、綠、紫、白五大常見色系分區陳列，並依季節加入時令鮮蔬，少見的紅莧菜、蟲草花、紫色葉菜也上桌；還提供彩虹麵、松露野菇炊飯及多款口味冰淇淋等選擇，398元起就能自由享受吃到飽。



雞湯大叔文心秀泰店優惠活動



◾️即日起至10月31日，凡消費即贈送「第二份半價回流券」限平日使用，效期至11月30日



◾️即日起至10月31日，點用兒童餐並合照，可兌換「鮮乳坊保久乳」乙瓶（數量有限送完為止）。



▲雞湯大叔也有蔬食吃到飽服務了。（圖／雞湯大叔提供） ▲雞湯大叔台中文心秀泰店全新蔬菜吧亮相。（圖／雞湯大叔提供）



王品集團旗下平價小火鍋「石二鍋」，迎接「第100間門市開幕」里程碑，開幕「台中文心崇德店」全新風格旗艦店，官方表示，放送全台同慶優惠活動，推出「感蝦卡」、內用消費「月月送白蝦」；新加入官方LINE好友馬上送「菜盤免費升級」兌換券；直球對決網友說吃石二鍋頭髮會臭，還幽默送「一把罩浴帽」，《NOWNEWS今日新聞》整理好康獲得方式一次掌握。王品集團旗下石二鍋，歡慶百店開幕，為回饋消費者的支持，推出限量「感蝦卡」優惠活動：，即可獲得（每店限量100張，送／售完為止）。（總價值超過1400元，每月限兌換1次、每次每桌限贈1份）。（重複加入僅會獲得乙次）。即日起至12月31日，憑券內用石二鍋消費一客套餐，享「菜盤免費升級」（詳細使用說明請見票券）。（每店限量200頂，送完為止）；於社群粉專留言「吃石二鍋戴浴帽」的照片，再抽獎「和室椅」絕版周邊商品（3位幸運兒）。直球對決網友熱論，吃石二鍋頭髮很臭，王品集團決定大方幽自己一默，這下可以約朋友一起實現戴浴帽吃火鍋的趣味體驗。而另一火鍋品牌「雞湯大叔」，則全新亮相蔬食吧吃到飽服務，全台首發店就在台中文心秀泰店，一同掀起平價火鍋大升級的戰火！阿爾法餐飲集團表示，雞湯大叔導入「蔬菜自由選、