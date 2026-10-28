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球員 年齡／位置 最大特色 2027年可能角色 Christian Zazueta 薩祖埃塔 22歲／右投 速球、變速球、滑球 提前升上大聯盟、補強投手深度 Zach Ehrhard 厄哈德 23歲／外野手 3A打擊率.291、OPS .872 第四外野手、替補打擊 Kendall George 喬治 21歲／外野手 跑速80分、兩年136盜 代跑、外野防守、速度戰術

2026年美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇挑戰世界大賽3連霸失利，在國聯冠軍賽遭密爾瓦基釀酒人4連勝橫掃，提前結束球季。隨著大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）及弗里曼（Freddie Freeman）等主力逐漸邁入生涯後段，道奇2027年的陣容年輕化成為重要課題。美媒《Sports Illustrated》點名3名有機會提供即戰力的新秀，包括22歲投手薩祖埃塔（Christian Zazueta）、23歲外野手厄哈德（Zach Ehrhard）及21歲快腿喬治（Kendall George），盼為道奇注入新活力。道奇近年積極延攬明星球員，打造競爭力十足的豪華陣容，但2026年季後賽面對釀酒人時，打線缺乏速度與攻擊變化的問題逐漸浮現。其中，22歲墨西哥右投薩祖埃塔被美媒視為值得期待的投手新秀。他擁有強勁速球、具備壓制力的變速球及滑球，未來有機會挑戰大聯盟先發輪值。不過，道奇目前也面臨牛棚換血壓力，崔南（Blake Treinen）、維西亞（Alex Vesia）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）及菲利普斯（Evan Phillips）都有可能在休賽季離隊。如果球團希望由農場補充戰力，薩祖埃塔也可能先從後援角色尋找大聯盟登板機會。另一名被點名的球員，是23歲外野手厄哈德。他在2025年道奇將投手梅伊（Dustin May）交易至波士頓紅襪的過程中轉戰洛杉磯，雖然當時並非交易案最受矚目的新秀，如今卻逐漸展現實用價值。厄哈德本季在3A奧克拉荷馬市繳出打擊率.291、OPS .872的表現，並累積28次盜壘，兼具攻擊與跑壘能力。更重要的是，他能勝任左、中、右外野三個位置，具備成為球隊第四外野手的條件。對道奇而言，厄哈德不一定要成為每天先發的明星球員，只要能提供外野守備、替補打擊與代跑價值，就有機會在漫長球季中扮演重要角色。三名新秀當中，最具特色的球員則是21歲外野手喬治。他的長打能力與傳球臂力並不突出，但擁有極為罕見的速度。根據美媒統計，喬治過去兩年合計完成136次盜壘，2026年升上2A後，也曾繳出打擊率.332、OPS .817的表現。MLB球探評分採20至80分制，喬治的跑速獲得最高等級80分，顯示速度是他最突出的武器。今年國聯冠軍賽，釀酒人多次利用速度、積極跑壘與接觸型打擊向道奇施壓，也凸顯洛杉磯目前欠缺相同類型的球員。若喬治未來升上大聯盟，即使不具備長打火力，仍能在比賽後段透過代跑、盜壘及外野守備提供不同的戰術選擇。不過，喬治本季曾因左膝半月板受傷接受手術，因此能否在2027年順利挑戰大聯盟，除了打擊能力之外，健康狀況也是關鍵。道奇目前仍擁有大谷翔平、貝茲、弗里曼等明星球員，並不代表球隊需要全面重建。真正的課題，是如何在維持爭冠實力的同時，逐步增加年輕球員的出賽機會。道奇農場還有頂級外野新秀德保拉（Josue De Paula）等潛力戰力，但他已受到高度關注。相較之下，薩祖埃塔、厄哈德與喬治的角色可能更貼近球隊實際需求，分別提供投手深度、外野守備及速度。從2026年國聯冠軍賽遭橫掃，到2027年重新挑戰世界大賽，道奇是否願意給予年輕球員機會，將是休賽季重要觀察方向。