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▲21歲外野新秀德保拉（Josue De Paula）2026年首度升上大聯盟，42個打席繳出打擊率.323、OPS 1.081，成為道奇未來外野布局的重要戰力。（圖／美聯社／達志影像）

項目 T.赫南德茲 德保拉 年齡 34歲 21歲 大聯盟打席 491 42 打擊率 .267 .323 上壘率 .334 .500 OPS .759 1.081 全壘打 16 1 打點 64 7

2026年美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇挑戰世界大賽3連霸失利，休賽季恐迎來陣容重大調整！根據美媒《MLB Trade Rumors》分析，34歲外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）已成為潛在交易人選，關鍵並非單純打擊退化，而是21歲頂級新秀德保拉（Josue De Paula）強勢崛起，今年初登大聯盟就繳出打擊率.323、OPS 1.081的亮眼成績。隨著大谷翔平（Shohei Ohtani）固定擔任指定打擊、塔克（Kyle Tucker）占據右外野，道奇可能必須透過交易騰出左外野位置，讓年輕新星獲得更多出賽機會。赫南德茲2024年加盟道奇後，成為球隊連續兩年奪下世界大賽冠軍的重要成員，並在2025年簽下3年6600萬美元（約新台幣21.3億元）合約。不過，赫南德茲本季受到左腿後肌傷勢影響，從5月底一路缺席至6月底，復出後也陷入一段低潮。直到重新調整打擊姿勢，才逐漸找回手感，例行賽最後104個打席OPS高達1.015。整季赫南德茲仍繳出打擊率.267、16支全壘打、64分打點及OPS .759，並非完全失去攻擊能力，但相較於2024年33轟的巔峰表現，長打火力已有明顯下滑。更令人擔憂的是，他在今年季後賽30個打數僅敲出6支安打，打擊率.200、OPS只有.519，道奇最終也在國聯冠軍賽遭釀酒人橫掃，無緣挑戰3連霸。赫南德茲成為交易候選，真正的原因可能是道奇農場最受矚目的外野新秀德保拉。這名21歲左打者今年首度升上大聯盟，在11場比賽、42個打席中，繳出打擊率.323、上壘率.500、長打率.581及OPS 1.081，另有1轟、7分打點，展現出色的選球能力與打擊天賦。季後賽德保拉獲得3次代打機會，其中兩次選到保送，即使面對高張力的季後賽舞台，仍展現成熟的選球紀律。不過，德保拉目前最大問題仍是外野守備。他的打擊天賦備受肯定，但防守能力尚未完全成熟，短期內未必能立即取代赫南德茲的完整角色。此外，德保拉的大聯盟樣本僅42個打席，OPS 1.081雖然亮眼，仍不足以保證他在完整球季也能維持相同火力。道奇面臨的最大難題，其實是如何替德保拉找到固定守位。由於大谷翔平仍是球隊指定打擊核心，德保拉即使具備優秀打擊能力，也難以透過DH獲得穩定出賽機會。右外野則由高薪明星塔克鎮守，中外野也有帕赫斯（Andy Pages），使得左外野成為德保拉最有機會爭取的先發位置。然而，目前左外野正是赫南德茲的主要守備區域。如果道奇希望讓德保拉在2027年獲得更多打席，勢必得重新調整外野配置，而交易赫南德茲便成為可能選項。赫南德茲與道奇的合約還剩2027年最後一個保證球季，2028年則附帶球隊選擇權。《MLB Trade Rumors》記者波利舒克（Mark Polishuk）指出，赫南德茲的剩餘合約金額，可能使部分預算有限的球隊也有機會參與交易討論。尤其對於不願支付自由市場頂級外野手高額合約的球隊而言，赫南德茲仍是能提供長打火力、且合約年限相對較短的選擇。