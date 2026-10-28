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法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）因在訪談中提及一張將自己與毛澤東合成的迷因圖，意外引爆中國輿論風暴。中國央視暫停西甲相關賽事轉播，多家品牌宣布終止合作，即使姆巴佩已於27日晚間公開道歉，爭議仍持續延燒。然而，國際體壇過去早已多次出現類似事件，包括NBA火箭前總管莫雷支持香港示威、德國球星厄齊爾批評中國新疆政策，以及塞爾提克中鋒坎特聲援西藏，都曾引發中國市場抵制。這些事件不僅涉及球員言論，也凸顯國際職業運動在商業利益、言論自由及政治議題之間的矛盾。2017年7月，英超切爾西（Chelsea）前往中國進行季前巡迴賽，巴西球員肯尼迪（Kenedy）卻在Instagram發布涉及中國的不當文字，以及嘲諷睡著保全的影片，引發中國球迷強烈不滿。肯尼迪隨後公開道歉，強調無意冒犯中國人民，但切爾西仍發表正式聲明，譴責他的行為，並讓他提前結束亞洲行程返回英國。2018年農曆春節期間，當時效力費城76人的射手瑞迪克（JJ Redick），在NBA錄製的中國新年祝福影片中，被質疑使用針對華人的種族歧視字眼。瑞迪克事後解釋，自己原本想向中國NBA球迷送上祝福，但在調整英文句子時出現口誤，造成外界誤解。他隨後公開致歉，強調自己不會刻意使用種族歧視語言。NBA也重新處理相關影片。2019年10月，時任休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）在社群平台發文支持香港示威者，引發中國籃球界及合作企業反彈。中國籃協宣布暫停與火箭合作，央視與騰訊也停止轉播火箭相關比賽，多家企業陸續與球隊切割。爭議進一步擴大到整個NBA，中國央視一度長時間停止例行賽轉播。NBA總裁席佛（Adam Silver）則強調，聯盟必須維護成員表達意見的權利。值得注意的是，莫雷當時是球隊管理層，並非現役球員，但這起事件對國際職業運動商業市場的影響格外深遠。同年12月，當時效力英超兵工廠的德國球星厄齊爾（Mesut Özil），在社群媒體發文批評中國政府對新疆維吾爾人的政策，引發中國官方與足球界反彈。中國央視隨後將兵工廠對曼城的英超比賽移出轉播表，改播其他賽事，兵工廠則與球員言論保持距離，表示俱樂部一向避免介入政治議題。2021年10月，波士頓塞爾提克中鋒坎特（Enes Kanter，後改名Enes Freedom）透過社群影片及球鞋標語聲援西藏，並公開批評中國國家主席習近平，相關言論隨即引發中國輿論反彈，騰訊平台停止提供塞爾提克比賽的直播與重播內容。坎特並未因此撤回自己的政治立場，而是持續針對相關人權議題發聲。這起事件也顯示，即使球員只是以個人身分公開發言，也可能造成整支NBA球隊在中國市場的轉播受到影響。