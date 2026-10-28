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▲林韋君分享爸爸當警察時的帥照。（圖／翻攝自林韋君臉書）

女星林韋君25日才在社群發文，坦言爸爸因大腸癌過世，她悲慟不已。而昨（27）日林韋君又再度發文，分享爸爸以前出現在報紙上的照片，原來她的爸爸林金祥是資深員警，更是北市初代迅雷小組的組長，林韋君從小看著爸爸帥氣的身影，本來也想當警察，怎料卻被爸爸嚴肅制止，還罵她：「我會打斷你的腿」，可見爸爸其實捨不得看她跟自己走一樣的辛苦路。林韋君的爸爸過世後，她的心情一直處在低潮，日前在記者會上被問到此事，還忍不住落淚，說自己現在還沒辦法面對，直到25日她才親自發文，告知外界這項噩耗：「我的爸爸，與大腸癌共處、搏鬥了12年…他在最後依然帥氣、果斷、勇敢的選擇他想要離開的時候。所以我們有機會、有時間，好好說愛、好好告別、好好珍惜還能相處的每一刻。」林韋君也分享多張跟爸爸的合照，外界這才得知她的父親林金祥是資深員警。林韋君昨日也再度發文，分享爸爸過去的豐功偉業，「謝謝網友提供如此珍貴的貼文和新聞報導， 迅雷小組組長林金祥，就是我從小引以為傲、威風帥氣的爸爸。」林韋君透露，她小時候的夢想就是跟爸爸一樣當警察：「我永遠記得當我第一次告訴爸爸我的志願時，我以為他會感到欣慰和驕傲，結果卻換來他嚴肅的一句：我會打斷你的腿！」林韋君知道爸爸為何不願意讓她走上自己的路，因為爸爸深刻明白當警察的危險與辛苦，才捨不得讓她也當員警，只是爸爸表達愛的方式讓她哭笑不得。而根據警政文庫顯示，台北市迅雷小組是在民國75年成立的，旨在透過機車巡邏的方式，有效迅速打擊犯罪，當時入隊的成員都是精心挑選過的優良警員，由此可見林韋君的爸爸在警隊表現相當出色，才能脫穎而出，成為隊長。