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博通獲630億美元融資計畫加持 AMD、記憶體股同步走高

伊朗釋出停戰討論訊號 國際油價跌回百美元附近

捷藍航空飆漲19% UPS財報優於預期

聯準會利率決策將揭曉 市場關注年底是否再升息

美股週二（27日）收紅，人工智慧（AI）相關晶片股再度成為市場焦點，帶動那斯達克指數上漲逾1%，標普500指數也走高。博通（Broadcom）受惠於Anthropic相關大型融資計畫，股價上漲4%，超微（AMD）更勁揚5%。另一方面，國際油價回落，加上投資人持續消化企業財報，也為市場提供支撐。隨著美國聯準會（Fed）展開為期兩天的利率決策會議，市場正密切關注最新政策訊號。道瓊工業指數上漲15.99點，漲幅0.03%，收在52,377.57點；標普500指數上漲0.6%，收在7,722.60點；那斯達克綜合指數上漲1.18%，收在26,477.81點；費城半導體指數上漲399.04點，或3.60%，報11,482.51點。其中，以科技股為主的那斯達克指數表現最為突出，反映投資人重新加碼AI及半導體相關股票。台積電ADR漲12.5美元或2.95％、收436.87美元。台指期夜盤漲774點或1.68％、收46880點。根據CNBC報導，晶片大廠博通週二股價上漲4%，主要受到一項總額630億美元（約新台幣2兆元）的融資計畫激勵。這項計畫由美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citi）、摩根士丹利（Morgan Stanley）及黑石集團（Blackstone）等金融機構參與，資金將用於購買博通提供給AI公司Anthropic的相關技術。消息帶動市場對AI基礎設施需求的信心，其他半導體類股也同步走強。美光科技（Micron Technology）上漲近3%，超微則勁揚5%。這波漲勢延續前一交易日的AI概念股行情。此前，Anthropic向那斯達克提出上市申請，市場預期該公司可能成為2026年另一宗備受矚目的科技股首次公開募股（IPO），接續SpaceX今年6月的大型上市案。Argent Capital Management投資組合經理人艾勒布魯克（Jed Ellerbroek）指出，市場時常因AI資本支出過高而出現疑慮，但過一段時間後，科技股又會重新成為推動股市上漲的主力。他形容，過去兩週市場對AI的熱情彷彿被關掉開關，但本週前兩個交易日，這個開關似乎又重新打開。不過，艾勒布魯克也提醒，儘管資料中心業者仍有強烈的擴張意願，資本市場波動仍可能成為AI投資熱潮的潛在風險。除了科技股走強，國際油價下跌也有助於改善市場情緒。報導指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）與國家安全高層雷扎伊（Mohsen Rezaei），討論了伊朗結束衝突所提出的相關條件，引發市場對局勢可能緩和的期待。受到消息影響，國際油價週二雙雙走低。美國西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.83%，收在每桶99.90美元；國際基準布蘭特原油（Brent）期貨下跌1.67%，收在每桶113.88美元。企業財報方面，捷藍航空（JetBlue）雖然公布的第三季虧損高於市場預期，但公司表示第四季利潤率有望進一步改善，帶動股價大漲19%。美國物流巨頭優比速（UPS）則因第三季財報表現優於市場預期，股價上漲超過5%。投資人接下來將聚焦聯準會週三（28日）公布的最新利率決策。市場普遍預期，聯準會此次將維持利率不變，但交易員仍將仔細觀察會後聲明及官員談話，尋找今年底前是否可能再次升息的線索。艾勒布魯克認為，在聯準會主席華許（Kevin Warsh）領導下，這次會議可能罕見地缺乏重大意外，部分原因是美國期中選舉將於下週登場。不過，他也指出，12月的下一次利率決策會議，可能帶來更大的市場變數。