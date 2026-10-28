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曾入圍金曲歌后的家家，擁有渾厚具有爆發力的嗓音，唱紅許多名曲，未料卻傳出和老東家相信音樂約滿未續，引來各界猜想，據悉家家平時喜歡小酌，卻常貪杯誤事，姊姊紀曉君也對她很失望，公司才決定約滿之後不再續約。根據《鏡週刊》報導，家家在2015年時被五月天阿信相中，加入相信音樂，公司也替她打造許多經典歌曲，像是〈命運〉跟〈家家酒〉等，雙方合作長達14年，沒想到家家後來常因貪杯誤事，去年9月，她在演唱會上演唱〈命運〉時，原本的好歌喉完全不在水準上，讓粉絲看傻，還有人說那天的演唱會像是在趕火車，一個半小時就唱完14首歌，草草結尾。不僅如此，2024年家家到中國參加《天賜的聲音》驚豔全場，節目方也打算繼續邀請她參加，相信音樂態度是歡迎，但家家說要在那邊待太多天，加上錄影時間太長，工作太累而婉拒，讓公司傻眼。還傳出沒人可以管得動家家，只能出動五月天瑪莎擔任她的專輯製作人，才能讓工作順利進行，多年來的樁樁件件，讓相信音樂決定與她好聚好散。對於不續約的內幕，相信音樂僅回應，「雙方合約已經到期。」而家家目前的工作由紀曉君經紀人代為打理。