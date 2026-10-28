東北季風持續影響台灣，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，本週北部、東北部及東部不僅有局部降雨，氣溫也將明顯轉涼，全台低溫下探19度，近山區及沿海空曠地區還可能再降1至2度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，北北基、桃園及宜蘭今（28）日凌晨至清晨降雨機率偏高，外出應攜帶雨具。另外，煙花颱風最快今（28）日增強為強烈颱風，目前位於關島東方，未來受到太平洋高壓變化牽動，路徑可能多次轉向，現階段侵台機率偏低。
東北季風發威！全台低溫探19度、北基桃宜防雨
林得恩指出，本週東北季風持續影響，差別主要在於強度變化。迎風面的北部、東北部及東部容易出現局部短暫陣雨，整體氣溫也會比先前偏涼，與過去的天氣型態有明顯差異，降溫很有感。
溫度方面，台灣各地及金門、馬祖低溫約19至23度，澎湖則為23至25度，近山區及沿海空曠地區可能再降1至2度。加上輻射冷卻作用，日夜溫差較大，早出晚歸的民眾應準備薄外套。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨東北季風帶來一波水氣，今日凌晨至清晨，雙北、桃園、基隆及宜蘭降雨機率較高；上午過後水氣逐步減少，降雨區域主要集中在宜蘭與基隆北海岸。
北部及東北部民眾出門前應留意天氣變化，記得攜帶雨具，也要適時增加衣物，避免在濕涼天氣中著涼。
煙花颱風路徑一波三折 侵台機率目前偏低
至於煙花颱風，目前位於關島東方，距離台灣約4300公里，強度已達中度颱風中段，預估今日有機會增強為強烈颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，煙花未來幾天將沿著副熱帶高壓邊緣移動，但高壓強度反覆變化，將使颱風路徑不斷調整。週末高壓暫時減弱時，煙花可能增加北上分量，之後高壓再增強，又會引導它轉向西行，待高壓再次減弱後才有機會北轉，最終朝東北方向移動。
整體路徑可能呈現「西行、北轉、再西行、再北轉」的曲折走勢。雖然目前研判最終轉向東北的機率較高，但中途往西移動的距離及再次北轉的位置仍存在變數。現階段煙花靠近或影響台灣的機率很低，接近日本的機率則為中等偏低，後續是否帶來影響，仍須觀察颱風路徑，也不排除出現共伴效應。
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林得恩指出，本週東北季風持續影響，差別主要在於強度變化。迎風面的北部、東北部及東部容易出現局部短暫陣雨，整體氣溫也會比先前偏涼，與過去的天氣型態有明顯差異，降溫很有感。
溫度方面，台灣各地及金門、馬祖低溫約19至23度，澎湖則為23至25度，近山區及沿海空曠地區可能再降1至2度。加上輻射冷卻作用，日夜溫差較大，早出晚歸的民眾應準備薄外套。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨東北季風帶來一波水氣，今日凌晨至清晨，雙北、桃園、基隆及宜蘭降雨機率較高；上午過後水氣逐步減少，降雨區域主要集中在宜蘭與基隆北海岸。
北部及東北部民眾出門前應留意天氣變化，記得攜帶雨具，也要適時增加衣物，避免在濕涼天氣中著涼。
至於煙花颱風，目前位於關島東方，距離台灣約4300公里，強度已達中度颱風中段，預估今日有機會增強為強烈颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，煙花未來幾天將沿著副熱帶高壓邊緣移動，但高壓強度反覆變化，將使颱風路徑不斷調整。週末高壓暫時減弱時，煙花可能增加北上分量，之後高壓再增強，又會引導它轉向西行，待高壓再次減弱後才有機會北轉，最終朝東北方向移動。
整體路徑可能呈現「西行、北轉、再西行、再北轉」的曲折走勢。雖然目前研判最終轉向東北的機率較高，但中途往西移動的距離及再次北轉的位置仍存在變數。現階段煙花靠近或影響台灣的機率很低，接近日本的機率則為中等偏低，後續是否帶來影響，仍須觀察颱風路徑，也不排除出現共伴效應。