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明尼蘇達灰狼隊當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）驚傳重大傷情！根據權威名記查拉尼亞（Shams Charania）與ESPN最新報導，愛德華茲因右膝不適將接受關節鏡微創手術，預計將因此缺席長達2個月的時間。才剛在昨日對陣克里夫蘭騎士隊延長賽狂轟賽季新高47分的愛德華茲突然傳出動刀消息，無疑為開季打出3勝1敗佳績的灰狼隊投下一記震撼彈。在此前出戰克里夫蘭騎士隊的比賽前，愛德華茲就曾因右膝傷勢管理被球團列為「出戰成疑」（Questionable）。然而為了幫助球隊爭勝，愛德華茲依然抱傷苦戰，全場出戰賽季新高的41分鐘、瘋狂轟下47分，可惜球隊最終在延長賽以125：127惜敗。未料在高強度出賽後，愛德華茲的右膝狀況明顯惡化。醫療團隊評估後決定立即進行關節鏡手術進行關節清理與修復，避免膝傷進一步擴大為長期隱患。愛德華茲的膝蓋問題並非突如其來，上賽季他就曾飽受跑者膝（Runner's knee）等慢性膝蓋疲勞問題困擾，近年來也持續針對該膝蓋進行日常維護治療。在週日灰狼主場擊退多倫多暴龍隊的比賽中，愛德華茲就多次在場上痛苦抱著右膝，當時灰狼主帥芬奇（Chris Finch）曾對外表示這只是需要「每日觀察」的狀況，並不擔心會演變成長期傷病，如今卻演變至需動刀治療，讓外界始料未及。身為聯盟頂級後衛，愛德華茲本賽季原本打出了個人7年職業生涯的最強開局，開季前4戰以48%的高投籃命中率，每場平均繳出33.3分、4.8籃板、3.5助攻的MVP級別數據。戰績3勝1敗的灰狼隊即將在週三主場迎戰剛止敗的金州勇士隊，如今失去頭號得分王與戰術核心，且缺陣時間恐一路延續至12月下旬甚至明年年初，主帥芬奇如何調整後場輪替、維持西區前段班競爭力，將面臨極其嚴峻的考驗。